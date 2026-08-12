NATO acuză Rusia pentru încălcările spațiului aerian al României și Poloniei și anunță întărirea flancului estic

NATO condamnă încălcările recente ale spațiului aerian al României și Poloniei și atribuie Rusiei întreaga responsabilitate pentru aceste incidente. Aliații au discutat miercuri despre situația creată de pătrunderile în spațiul aerian și despre incidentele în care au fost implicate drone, reafirmându-și sprijinul pentru statele afectate.
În cadrul reuniunii Consiliului Nord-Atlantic, statele membre au transmis că rămân unite în fața acestor situații și au evaluat măsurile care pot fi luate pentru consolidarea apărării pe flancul estic al Alianței, de la Marea Baltică până la Marea Neagră.
NATO consideră Rusia responsabilă pentru încălcările spațiului aerian
Aliații au analizat miercuri recentele incidente produse în spațiul aerian al Poloniei și României, precum și alte situații în care au fost implicate drone. În urma discuțiilor, statele membre și-au exprimat solidaritatea deplină față de țările afectate.
Potrivit unui comunicat transmis de NATO, aliații au reiterat că Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru încălcările spațiului aerian. Alianța califică aceste incidente drept „periculoase și inacceptabile” și consideră că ele demonstrează o toleranță tot mai mare a Rusiei față de asumarea unor riscuri.
NATO transmite că statele membre sunt unite și hotărâte să apere teritoriul aliat. Aliații au apreciat, totodată, reacțiile rapide adoptate atât de structurile NATO, cât și de autoritățile naționale în urma incidentelor.
Alianța își consolidează apărarea aeriană
În contextul incidentelor recente, NATO anunță că măsurile pentru protejarea spațiului aerian al statelor membre continuă.
„NATO continuă să își consolideze apărarea integrată aeriană și antirachetă în întreaga Alianță”, se arată în comunicat.
Statele membre au evidențiat și acțiunile întreprinse pentru întărirea apărării pe flancul estic, într-o zonă care se întinde de la Marea Baltică până la Marea Neagră.
Alianța transmite că este pregătită să reacționeze în cazul unor noi amenințări și își reafirmă angajamentul de a proteja teritoriul statelor membre.
„NATO este pregătită să descurajeze și să se apere împotriva oricărei agresiuni”, transmite Alianța.
NATO își reafirmă sprijinul pentru Ucraina
Reuniunea Consiliului Nord-Atlantic a avut loc și în contextul continuării sprijinului acordat Ucrainei. Statele membre și-au reafirmat susținerea pentru Kiev în eforturile sale de apărare a libertății, suveranității și integrității teritoriale.
Aliații au transmis că incidentele recente nu vor conduce la reducerea sprijinului acordat Ucrainei și au reconfirmat angajamentul pe termen lung față de Kiev.
Potrivit NATO, securitatea Ucrainei este strâns legată de securitatea statelor membre ale Alianței. În acest context, aliații susțin că nu vor fi descurajați de ceea ce descriu drept „acte iresponsabile ale Rusiei”.
Reuniunea a avut loc după incidentele recente care au implicat spațiul aerian al României și Poloniei, NATO reafirmând atât solidaritatea cu statele afectate, cât și măsurile de consolidare a apărării pe flancul estic.