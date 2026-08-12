NATO acuză Rusia pentru încălcările spațiului aerian al României și Poloniei și anunță întărirea flancului estic

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 19:49

NATO condamnă încălcările recente ale spațiului aerian al României și Poloniei și atribuie Rusiei întreaga responsabilitate pentru aceste incidente. Aliații au discutat miercuri despre situația creată de pătrunderile în spațiul aerian și despre incidentele în care au fost implicate drone, reafirmându-și sprijinul pentru statele afectate.

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