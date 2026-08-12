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Extern· 1 min citire
Ungaria face praguri subacvatice de piatră și scufundă barje în Dunăre, pentru a păstra apa la centrala Paks
Dunărea secată în zona centralei Paks (Profimedia)
Publicat12 aug. 2026, 20:19
Actualizat12 aug. 2026, 20:20
Ungaria anunță măsuri de urgență la centrala nucleară de la Paks, unde nivelul extrem de scăzut al Dunării pune presiune pe sistemul energetic. Guvernul a aprobat un decret special pentru construirea imediată a unui prag submersibil pe fundul fluviului și pregătește scufundarea a două barje de 80 de metri, pentru a crește nivelul apei necesar răcirii centralei. Premierul Péter Magyar a anunțat în această seară că lucrările au început deja.
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