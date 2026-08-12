Arestări pe bandă rulantă în Grecia. Peste 280 de persoane au fost reținute pentru provocarea intenționată a unor incendii

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 16:47

Peste 280 de persoane au fost arestate în Grecia, de la începutul anului, pentru implicarea în provocarea unor incendii, a anunțat miercuri Yannis Artopios, purtătorul de cuvânt al pompierilor eleni, citat de AFP.

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