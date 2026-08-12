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Extern· 2 min citire
Ucraina lovește în inima flotei ruse. Atac masiv asupra bazei navale și terminalelor de cereale din Novorossiisk
Foto: Profimedia
Ucraina a lovit orașul-port rusesc Novorossiisk de la Marea Neagră, într-un atac masiv cu drone în noaptea de marți spre miercuri, atac care, potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a țintit acolo baza navală rusă, în timp ce surse rusești vorbesc de asemenea despre avarierea a două terminale pentru exportul de cereale, relatează miercuri agențiile Reuters și EFE.
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