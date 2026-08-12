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Ucraina lovește în inima flotei ruse. Atac masiv asupra bazei navale și terminalelor de cereale din Novorossiisk

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 16:21

Ucraina a lovit orașul-port rusesc Novorossiisk de la Marea Neagră, într-un atac masiv cu drone în noaptea de marți spre miercuri, atac care, potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a țintit acolo baza navală rusă, în timp ce surse rusești vorbesc de asemenea despre avarierea a două terminale pentru exportul de cereale, relatează miercuri agențiile Reuters și EFE.

Într-un mesaj pe rețelele de socializare, președintele ucrainean a descris operațiunea drept 'unică', întrucât a lovit 'ultima fortăreață principală a Flotei Ruse de la Marea Neagră'. Drone reactive Palianiția, rachete Neptun și drone maritime 'au lovit cu precizie țintele desemnate', respectiv poziții de apărare antiaeriană, docuri și infrastructuri portuare, a susținut Zelenski.

De partea rusă, guvernatorul regiunii Krasnodar, Veniamin Kondratiev, regiune unde se află orașul Novorossiisk, a declarat că un val masiv de atacuri ucrainene a vizat zona și a ucis cel puțin două persoane, inclusiv un copil de 8 ani.

La rândul său, primarul orașului Novorossiisk, Andrei Kravcenko, a vorbit despre avarierea a mai mult de 20 de clădiri rezidențiale, a patru întreprinderi pe care nu le-a precizat și a patru unități de învățământ. El a anunțat stare de urgență în oraș și întreruperea furnizării apei către populație în urma avariilor provocate de atacul ucrainean.

Și Rusia a continuat atacurile cu drone și rachete asupra infrastructurilor portuare ucrainene, lovind din nou portul Odesa, cel mai mare port al Ucrainei, a confirmat șeful administrației militare a orașului, Serhii Lisak, fără a oferi detalii.

Rusia și-a intensificat atacurile asupra infrastructurilor logistice și de depozitare ale Ucrainei, încercând să-i perturbe acesteia în special exporturile de cereale, ca răspuns față de atacurile ucrainene asupra infrastructurilor energetice, portuare și logistice rusești.

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