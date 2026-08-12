Marea Britanie, lovită de al cincilea val de căldură. Temperaturile pot ajunge la 37 de grade, iar premierul Andy Burnham convoacă o reuniune de urgență

Premierul britanic Andy Burnham va prezida miercuri o reuniune de urgență a comitetului guvernamental pentru situații de criză, în contextul în care Marea Britanie se confruntă cu al cincilea val de căldură din acest an.
La reuniune vor fi analizate măsurile necesare pentru limitarea efectelor temperaturilor extreme, ale incendiilor de vegetație și ale secetei, relatează Reuters.
Temperaturile pot ajunge la 37 de grade Celsius în sudul și estul Angliei
Potrivit serviciului meteorologic britanic, temperaturile ar putea ajunge la aproximativ 37 de grade Celsius începând de joi, în sudul și estul Angliei, precum și în anumite zone din regiunea Midlands.
Vremea foarte uscată a favorizat izbucnirea unui număr mare de incendii de vegetație. Pompierii au intervenit, de la începutul anului, la 966 de incendii în Anglia și Țara Galilor, dintre care 185 au fost semnalate doar în primele zece zile ale lunii august.
Sectorul agricol avertizează, la rândul său, că seceta prelungită ar putea reduce producția agricolă.
„Vom continua să luăm măsurile necesare pentru a menține comunitățile în siguranță, a proteja rezervele de apă, a sprijini comunitățile agricole și a proteja mediul înconjurător”, a declarat un purtător de cuvânt al Downing Street.
Zeci de milioane de persoane, afectate de secetă
Cea mai mare parte a Marii Britanii se confruntă cu o secetă severă, neobișnuită pentru această regiune, pe fondul lipsei precipitațiilor și al temperaturilor ridicate. Anglia și Țara Galilor au avut cea mai secetoasă lună iulie din ultimii 190 de ani, potrivit Met Office.
Datele guvernului britanic arată că aproximativ 45 de milioane de persoane locuiesc în zone afectate de secetă, iar 27 de milioane se confruntă deja cu restricții privind consumul de apă.
Valul de căldură pune presiune și asupra sistemului sanitar. Autoritățile britanice estimează că aproximativ 2.877 de persoane au murit din cauze asociate temperaturilor ridicate de la începutul anului.