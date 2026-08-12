Românii nu prea sunt pe placul britanicilor. Sondajul care ne pune în topul imigranților „nedoriți”

Românii se numără printre imigranții pe care britanicii îi privesc cu cea mai mare reticență, potrivit unui sondaj YouGov. Aproape jumătate dintre persoanele chestionate ar prefera ca în Marea Britanie să ajungă mai puțini români sau chiar să nu mai fie acceptați deloc.
Aproape jumătate dintre britanici vor mai puțini imigranți români
Potrivit sondajului, 47% dintre respondenți au declarat că și-ar dori mai puțini imigranți din România. Cu acest procent, românii se află pe locul cinci în clasament, la egalitate cu imigranții din Israel.
Înaintea lor se află rușii, în cazul cărora 58% dintre respondenți ar dori o reducere a numărului de imigranți, pakistanezii, cu 52%, și nigerienii, cu 48%.
Datele arată și că 18% dintre britanicii chestionați nu ar dori să mai fie acceptat niciun imigrant din România. La acest capitol, românii ocupă locul șase, la egalitate cu egiptenii.
29% ar accepta români, dar într-un număr mai mic
O altă întrebare din sondaj a urmărit dacă britanicii ar accepta în continuare imigranți din diferite țări, însă într-un număr mai mic decât în prezent. În cazul României, 29% dintre respondenți au ales această variantă. Este unul dintre cele mai ridicate procente din clasament, România aflându-se la egalitate cu India.
În schimb, 22% dintre britanici consideră că numărul actual al imigranților români poate fi păstrat. Doar 7% dintre respondenți ar fi de acord ca Marea Britanie să primească mai mulți români decât în prezent.
Ce imigranți sunt cel mai bine văzuți de britanici
Sondajul a analizat atitudinea britanicilor față de imigranții proveniți din 23 de țări. La polul opus României se află irlandezii, canadienii, australienii, suedezii, germanii și japonezii, care sunt priviți mult mai favorabil. Și imigranții proveniți din Africa de Sud, Mexic, Thailanda sau China sunt mai bine văzuți decât cei din România, potrivit rezultatelor sondajului YouGov.