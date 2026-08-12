Românii nu prea sunt pe placul britanicilor. Sondajul care ne pune în topul imigranților „nedoriți”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 10:59

Românii se numără printre imigranții pe care britanicii îi privesc cu cea mai mare reticență, potrivit unui sondaj YouGov. Aproape jumătate dintre persoanele chestionate ar prefera ca în Marea Britanie să ajungă mai puțini români sau chiar să nu mai fie acceptați deloc.

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