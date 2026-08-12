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Extern· 2 min citire
Marea Britanie, lovită de al cincilea val de căldură. Temperaturile pot ajunge la 37 de grade, iar premierul Andy Burnham convoacă o reuniune de urgență
Andy Burnham (foto: profimedia)
Premierul britanic Andy Burnham va prezida miercuri o reuniune de urgență a comitetului guvernamental pentru situații de criză, în contextul în care Marea Britanie se confruntă cu al cincilea val de căldură din acest an.
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