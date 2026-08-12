Atacuri cu drone în Novorossiisk și Crimeea. Mai multe explozii, raportate în apropierea centralei termoelectrice Balaklava

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 08:42

Mai multe atacuri cu drone au fost raportate în noaptea de marți spre miercuri în orașul portuar rus Novorossiisk, dar și în Crimeea ocupată de Rusia. Localnicii au semnalat explozii repetate, în timp ce apărarea antiaeriană rusă ar fi încercat să respingă atacurile. În Novorossiisk, resturile unei drone ar fi lovit mai multe clădiri și un șantier de construcții.

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