Atacuri cu drone în Novorossiisk și Crimeea. Mai multe explozii, raportate în apropierea centralei termoelectrice Balaklava

Mai multe atacuri cu drone au fost raportate în noaptea de marți spre miercuri în orașul portuar rus Novorossiisk, dar și în Crimeea ocupată de Rusia. Localnicii au semnalat explozii repetate, în timp ce apărarea antiaeriană rusă ar fi încercat să respingă atacurile. În Novorossiisk, resturile unei drone ar fi lovit mai multe clădiri și un șantier de construcții.
Locuitorii din Novorossiisk au raportat mai multe explozii în timpul unui presupus atac cu drone, potrivit canalelor independente de monitorizare citate de The Kyiv Independent.
Presa de stat rusă a relatat că resturile unei drone au lovit șase clădiri rezidențiale, precum și o clădire comercială și un șantier de construcții. Au fost raportate victime, însă numărul acestora și gravitatea rănilor nu au fost clarificate.
Novorossiisk este unul dintre principalele porturi rusești de la Marea Neagră și găzduiește o bază navală utilizată de Flota Rusă a Mării Negre.
Rusia și-a mutat o parte din flotă la Novorossiisk
O mare parte a flotei ruse din Marea Neagră a fost mutată din Crimeea la Novorossiisk după atacurile repetate atribuite Ucrainei asupra navelor de război și infrastructurii navale rusești din peninsulă.
Portul Novorossiisk are astfel o importanță strategică pentru Rusia, fiind una dintre principalele baze ale Flotei Mării Negre.
Explozii în apropierea centralei termoelectrice Balaklava
Atacuri cu drone au fost raportate și în Crimeea ocupată de Rusia. Mai multe explozii ar fi fost auzite în apropierea centralei termoelectrice Balaklava, în afara orașului Sevastopol, potrivit canalului de monitorizare Crimean Wind, care citează localnici.
Și în zona Bakhchysarai au fost semnalate explozii. Un localnic citat de Crimean Wind a relatat că, începând de la miezul nopții, ar fi avut loc mai multe explozii, fiind auzite și focuri de mitralieră, în timp ce drone ar fi survolat zona.
Atac raportat și în apropierea Podului Crimeea
Un atac cu drone de amploare ar fi avut loc și în apropierea Podului Crimeea, care face legătura între peninsula ocupată și regiunea Krasnodar din Rusia, potrivit aceleiași surse.
Până la momentul publicării, autoritățile ucrainene nu au comentat informațiile privind atacurile. Informațiile despre victime și pagube nu au fost confirmate independent.