O profeție din Cartea Apocalipsei a revenit în actualitate. Eufratul seacă, exact cum este scris în Biblie

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 aug. 2026, 23:18

Un pasaj biblic vechi de aproape două milenii a ajuns din nou în centrul atenției după apariția unor imagini care arată cât de mult a scăzut nivelul apei în anumite zone ale fluviului Eufrat. În Cartea Apocalipsei, un verset vorbește despre momentul în care apele fluviului seacă înaintea unor evenimente dramatice.

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