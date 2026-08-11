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Alertă de caniculă extremă în Franța. Miercuri, temperaturile vor depăși frecvent 40 de grade Celsius

Incendiu de vegetatie in Franta (Profimedia)

Incendiu de vegetatie in Franta (Profimedia)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 aug. 2026, 18:20

Franța este lovită de un nou val de căldură extremă. De miercuri, trei sferturi din teriutoriul țării este sub avertizarea cod portocaliu, iar temepraturile vor depăși frecvent 40 de grade Celsius .

Météo-France a anunțat că miercuri, 78 din cele 96 de departamente continentale vor intra sub cod portocaliu de caniculă, pe fondul unor temperaturi care vor urca până la 40°C. Este una dintre cele mai extinse avertizări din această vară.

Autoritățile franceze avertizează că situația este în evoluție și recomandă populației să consulte actualizările Météo-France, mai ales în contextul extinderii rapide a codului portocaliu, scrie Le Monde.

În această vară, Franța a fost lovită de mai multe episoade de caniculă severă, cu temperaturi care au depășit frecvent 38–40°C în sud și sud-vest, iar în unele zile au atins chiar 41°C. Intensitatea și frecvența acestor episoade au transformat vara 2026 într-una dintre cele mai călduroase din ultimul deceniu

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