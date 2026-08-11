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Extern· 1 min citire
Alertă de caniculă extremă în Franța. Miercuri, temperaturile vor depăși frecvent 40 de grade Celsius
Incendiu de vegetatie in Franta (Profimedia)
Franța este lovită de un nou val de căldură extremă. De miercuri, trei sferturi din teriutoriul țării este sub avertizarea cod portocaliu, iar temepraturile vor depăși frecvent 40 de grade Celsius .
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