România, în atenția Comisiei Europene pe fondul crizei energetice. Ce a transmis Bruxelles-ul după reuniunea de urgență
România, în atenția Comisiei Europene pe fondul crizei energetice
Situația energetică din România și din alte state din Europa de Sud-Est continuă să fie urmărită îndeaproape de Comisia Europeană, în contextul temperaturilor ridicate, secetei și scăderii nivelurilor de apă din râuri. Marți, la Bruxelles, a avut loc o reuniune ad-hoc a Grupului de coordonare pentru energie electrică, în cadrul căreia a fost analizată securitatea aprovizionării cu energie.
Concluzia oficialilor europeni este că, în acest moment, nu există riscuri pe termen scurt în privința suficienței aprovizionării cu energie electrică. În același timp, situația este considerată tensionată, iar condițiile dificile din anumite regiuni ale Uniunii Europene impun monitorizarea permanentă a sistemului.
România și Ungaria, printre țările urmărite de Bruxelles
Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Eva Hrncirova, a declarat marți, în cadrul conferinței de presă a Executivului comunitar, că Bruxelles-ul urmărește permanent evoluția situației din România, Ungaria și regiunea Europei de Sud-Est.
„În ceea ce privește situația, monitorizăm îndeaproape securitatea aprovizionării cu energie electrică în contextul secetei și al nivelurilor scăzute ale apei din râuri, în Ungaria, România și în regiunea Europei de Sud-Est. Operatorii de transport și de sistem (TSO) dețin cele mai detaliate informații privind securitatea aprovizionării si ne coordonăm îndeaproape cu aceștia și menținem un contact permanent. Situația a fost discutată în cadrul reuniunii de astăzi a Grupului de coordonare pentru energie. Per ansamblu, situația este tensionată din cauza nivelurilor scăzute ale apei, dar rămâne sigură și stabilă. Vom oferi mai multe informații în această după-amiază, întrucât reuniunea s-a încheiat cu puțin timp înainte de începerea conferinței noastre de presă”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene.
Reuniunea Grupului de coordonare pentru energie electrică a avut loc tocmai în contextul în care mai multe regiuni europene sunt afectate de valuri de căldură și secetă, iar producția de electricitate este influențată de temperaturile ridicate și de nivelurile scăzute ale apei.
Comisarul european: „Trebuie să rămânem vigilenți”
La rândul său, comisarul european pentru energie și locuințe, Dan Jørgensen, a transmis că sistemul energetic european rămâne stabil, în pofida condițiilor meteorologice dificile.
„Sistemul electric european rămâne stabil în ciuda căldurii extreme și a secetei. Nu există riscuri pe termen scurt legate de adecvare, dar trebuie să rămânem vigilenți, deoarece condițiile rămân dificile în anumite părți ale Uniunii noastre”, a transmis Dan Jørgensen într-un mesaj pe X.
Aceeași evaluare a rezultat și în urma reuniunii de la Bruxelles. Grupul de coordonare pentru energie electrică a confirmat că, în perioada imediat următoare, aprovizionarea este considerată sigură, însă săptămâna viitoare ar putea rămâne una tensionată pentru sistem.
Nivelul scăzut al apei afectează producția de energie
Una dintre principalele probleme analizate de experții europeni este legată de impactul secetei asupra producției de electricitate.
În mai multe state membre, cantitatea de energie produsă a scăzut ca urmare a nivelurilor reduse ale apei sau a temperaturilor ridicate ale apei. În aceste condiții, anumite capacități de producție nu pot funcționa la parametrii obișnuiți.
Oficialii europeni au arătat însă că piața unică de electricitate și cooperarea dintre statele membre permit transferarea energiei către regiunile în care necesarul este mai mare.
„Producția de energie electrică a fost redusă în unele țări ale UE din cauza nivelurilor scăzute ale apei sau a temperaturilor ridicate ale apei. Cu toate acestea, coordonarea dintre țările UE și piața unică de energie electrică permit transferul energiei către regiunile Europei în care aceasta este cel mai necesară”, au transmis responsabilii europeni.
La reuniunea de marți au participat experți ai Comisiei Europene și reprezentanți ai statelor membre, precum și reprezentanți ai Ucrainei și Republicii Moldova. La discuții au luat parte, de asemenea, Secretariatul Comunității Energiei și Rețeaua Europeană a Operatorilor de Sisteme de Transport pentru Energie Electrică, ENTSO-E.
Energia solară reduce presiunea în timpul zilei
Un alt element important evidențiat în cadrul reuniunii a fost producția ridicată de energie solară.
În orele centrale ale zilei, cantitatea mare de electricitate generată de instalațiile fotovoltaice a contribuit la diminuarea presiunii asupra prețurilor energiei electrice.
Oficialii europeni atrag însă atenția că producția solară ridicată creează și necesitatea unor capacități suplimentare de stocare. Energia produsă în exces în timpul zilei trebuie să poată fi păstrată pentru perioadele în care consumul crește, în special seara.
„Producția ridicată de energie solară a avut o contribuție foarte importantă și a contribuit la reducerea presiunii asupra prețurilor energiei electrice în timpul orelor centrale ale zilei. Cu toate acestea, dezvoltarea capacităților de stocare a energiei rămâne esențială pentru a asigura că surplusul de energie produs în orele de vârf ale producției solare poate fi utilizat în timpul vârfurilor de consum din timpul serii”, au transmis oficialii.
Reducerea voluntară a consumului, considerată utilă
În cadrul discuțiilor de la Bruxelles a fost analizată și evoluția consumului de electricitate. Grupul de coordonare a remarcat că măsurile voluntare de reducere a cererii adoptate în anumite state membre au avut efecte pozitive asupra sistemului energetic.
Ungaria a fost menționată în mod special, întrucât măsurile de reducere voluntară a consumului au contribuit la susținerea sistemului într-o perioadă în care diferența dintre producție și cerere este foarte redusă.
Grupul a subliniat, de asemenea, că măsurile voluntare de reducere a cererii adoptate în unele țări ale UE, în special în Ungaria, și-au demonstrat utilitatea, contribuind la sprijinirea sistemului electric în condițiile unui echilibru strâns între producție și cerere.
Eclipsa de Soare din 12 august, analizată de operatorii europeni
La reuniunea de marți a fost abordat și un eveniment care poate avea un impact temporar asupra producției de energie solară: eclipsa de Soare din 12 august.
ENTSO-E a informat Grupul de coordonare pentru energie electrică despre pregătirile pe care operatorii sistemelor de transport le desfășoară înaintea fenomenului astronomic.
Motivul este reducerea estimată a producției de energie solară în timpul eclipsei, ceea ce necesită pregătirea sistemului pentru modificarea temporară a producției.
Operatorii europeni au analizat astfel măsurile necesare pentru ca această scădere să poată fi gestionată în condiții de siguranță.
România se pregătește pentru oprirea Unității 2 de la Cernavodă
Discuțiile de la Bruxelles au loc într-un moment complicat pentru sistemul energetic românesc. Comisia Europeană a transmis încă de marți că urmărește situația din România, după ce au fost anunțate operațiunile tehnice pregătitoare pentru oprirea reactorului 2 al Centralei Nucleare de la Cernavodă.
Ministerul Energiei a precizat că centrala a început procedurile tehnice premergătoare opririi controlate a Unității 2 și a subliniat că acestea sunt proceduri „uzuale și preventive”, menite să pregătească oprirea instalației în condiții de siguranță.
„În condițiile în care prognoza privind debitul Dunării se menține nefavorabilă, oprirea controlată a Unității 2 este așteptată în cursul acestei săptămâni.”
În paralel, Ministerul Energiei și Dispecerul Energetic Național au pregătit măsurile necesare pentru compensarea energiei care nu va mai fi produsă de Unitatea 2 după oprirea acesteia.
România este deja în stare de alertă energetică
România se află, din 1 august, în stare de alertă energetică, după oprirea uneia dintre cele două unități nucleare de la Cernavodă și reducerea la jumătate a producției marilor hidrocentrale de la Porțile de Fier.
În același timp, scăderea importantă a debitului Dunării a creat riscul opririi și celei de-a doua unități nucleare.
Cele două reactoare de la Cernavodă au împreună o capacitate instalată de 1.400 MW și asigură, în condiții normale de funcționare, aproximativ 20% din producția de energie electrică a României.
Hidrocentralele de pe Dunăre au, la rândul lor, o contribuție importantă la producția națională, reprezentând între 10% și 15% la nivel multianual.
Guvernul a cerut reducerea voluntară a consumului
În contextul presiunii asupra sistemului energetic, premierul și ministrul interimar al Energiei, Ilie Bolojan, a făcut apel la cetățeni, companii și instituții pentru reducerea voluntară a consumului de electricitate.
Guvernul lucrează, de asemenea, la un mecanism de rezervă destinat limitării consumului de energie în cazul în care evoluția sistemului o va impune.
Cadrul pentru acest mecanism a fost adoptat joi, iar Guvernul a aprobat vineri, într-o ședință extraordinară, Hotărârea privind adoptarea unor măsuri de siguranță pe piața de energie electrică.
Prin acest act normativ a fost creat cadrul legal care permite Transelectrica, operatorul național de sistem și transport al energiei electrice, prin intermediul Dispecerului Energetic Național, să dispună o serie de măsuri de siguranță până la 31 august 2026, în cazul în care evoluția Sistemului Electroenergetic Național va impune acest lucru.
Bruxelles-ul va continua monitorizarea
La finalul reuniunii, reprezentanții Grupului de coordonare pentru energie electrică au precizat că situația va continua să fie urmărită la nivel european.
„Comisia va continua să monitorizeze situația la nivelul Europei, să sprijine acțiunile coordonate atunci când este necesar și să mențină o comunicare regulată cu țările UE și ENTSO-E, precum și cu Secretariatul Comunității Energiei”, au conchis reprezentații Grupului de coordonare pentru energie electrică.
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