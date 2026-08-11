România, în atenția Comisiei Europene pe fondul crizei energetice. Ce a transmis Bruxelles-ul după reuniunea de urgență

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 aug. 2026, 18:38

Situația energetică din România și din alte state din Europa de Sud-Est continuă să fie urmărită îndeaproape de Comisia Europeană, în contextul temperaturilor ridicate, secetei și scăderii nivelurilor de apă din râuri. Marți, la Bruxelles, a avut loc o reuniune ad-hoc a Grupului de coordonare pentru energie electrică, în cadrul căreia a fost analizată securitatea aprovizionării cu energie.

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