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Social· 1 min citire
Incendiu de proporții în Mehedinți: hectare de culturi și viță de vie sunt afectate. Risc pentru locuințe - FOTO
Incendiu în Mehedinți
Publicat11 aug. 2026, 14:37
Actualizat11 aug. 2026, 16:37
Un incendiu de proporții a izbucnit, marți după-amiază, în zona satelor Magheru și Breznița de Ocol, focul manifestându-se violent și fiind greu de controlat, potrivit primelor informații furnizate de autorități.
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