Complexul Energetic Oltenia asigură 660 MW pentru Sistemul Energetic Național, după oprirea reactorului 1 de la Cernavodă

Complexul Energetic Oltenia (CEO) asigură 660MW pentru Sistemul Energetic Naţional (SEN). CEO are, în prezent, în exploatare comercială trei grupuri energetice care livrează o putere totală aproximativ egală.
Conform datelor furnizate de companie, fiecare dintre cele trei grupuri funcţionale ale Complexului Energetic Oltenia are o putere instalată de 330 MW şi este operat în condiţii optime la o încărcare medie orară de circa 220 MW.
CEO livrează energie de bandă pentru SEN
Pentru a gestiona eficient perioadele de vârf de consum sau pentru a răspunde cerinţelor punctuale de echilibrare formulate de Operatorul de Transport şi de Sistem (Transelectrica), capacitatea fiecărui grup poate fi crescută rapid cu încă aproximativ 60 MW.
Potrivit datelor oficiale, consumul mediu zilnic pe timp de vară, în afara orelor de vârf, este de aproximativ 6.000 MW.
Capacitate suplimentară în orele de vârf de consum
În privinţa aprovizionării cu materie primă, Sucursala Electrocentrale Rovinari raportase disponibilitatea stocurilor de lignit necesare pentru funcţionarea neîntreruptă a cel puţin două grupuri energetice. În caz de necesitate, fluxul logistic şi de producţie poate susţine operarea concomitentă a trei grupuri, alimentate direct din producţia zilnică extrasă din carierele miniere proprii ale societăţii.
Conducerea complexului precizează că nivelul stocurilor este gestionat într-un regim dinamic, deciziile privind stocarea şi consumul fiind direct corelate cu producţia zilnică de lignit realizabilă în cariere, consumul specific al grupurilor energetice aflate în funcţiune, evoluţia cererii de energie electrică la nivel naţional şi obligaţia legală privind constituirea stocurilor strategice de siguranţă pentru sezonul rece.
Strategia de monitorizare continuă urmăreşte garantarea siguranţei energetice şi asigurarea unei surse constante de bandă pentru reţeaua naţională în perioada următoare.
Stocuri de lignit și pregătiri pentru sezonul rece
Complexul Energetic Oltenia (CEO), producător energetic cu sediul la Târgu Jiu, a luat fiinţă în anul 2012, prin fuziunea Societăţii Naţionale a Lignitului Oltenia (SNLO) cu cele trei mari termocentrale pe lignit din regiune: SE Rovinari, SE Turceni şi SE Işalniţa.
CEO este cel mai mare producător de energie electrică pe bază de cărbune din România şi acoperă o cota semnificativă din producţia naţională, fiind crucial în perioadele cu ger napraznic sau secetă prelungită, când sursele regenerabile şi hidrocentralele înregistrează randamente scăzute.
Criza energetică, amplificată de secetă și problemele de la Cernavodă
Grupurile energetice ale CEO furnizează aşa-numita ”energie de bandă” — o producţie predictibilă şi continuă, independentă de condiţiile meteorologice. Sucursala Electrocentrale Rovinari reprezintă una dintre cele mai eficiente unităţi din cadrul complexului, fiind amplasată în imediata apropiere a carierelor miniere (precum Roşia sau Pinoasa), ceea ce reduce semnificativ costurile de transport al cărbunelui.
România se confruntă cu criză energetică pe fondul secetei prelungite. După închiderea reactorului 1 de la Centrala Nucleară de la Cernavodă, reprezentanţii companiei au anunţat că iau în calcul şi închiderea celui de-al doilea reactor după scăderea nivelului Dunării sub cota de avarie.