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Vagoanele cu sulf deraiate la Palas, ridicate după aproximativ o lună: ce se știe despre pagube
Vagoane deraiate/ Captură video
Cele patru vagoane încărcate cu sulf care au deraiat în 16 iulie, în apropierea stației CF Palas, din județul Constanța, au fost ridicate, au anunțat marți reprezentanții Sucursalei Regionale de Căi Ferate (SRCF) Constanța. Urmează evaluarea pagubelor și lucrările pentru refacerea sectorului de cale ferată afectat.
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