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Vagoanele cu sulf deraiate la Palas, ridicate după aproximativ o lună: ce se știe despre pagube

Vagoane deraiate/ Captură video

Vagoane deraiate/ Captură video

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 aug. 2026, 15:40

Cele patru vagoane încărcate cu sulf care au deraiat în 16 iulie, în apropierea stației CF Palas, din județul Constanța, au fost ridicate, au anunțat marți reprezentanții Sucursalei Regionale de Căi Ferate (SRCF) Constanța. Urmează evaluarea pagubelor și lucrările pentru refacerea sectorului de cale ferată afectat.

SRCF Constanța a anunțat, marți, că a finalizat operațiunea de ridicare și degajare a celor patru vagoane deraiate în apropierea stației Palas.

Vagoanele făceau parte dintr-un convoi de marfă care se deplasa din Grupa Tranzit către Grupa B Palas. După trecerea podului feroviar, la capătul X al stației, al șaselea vagon din compunerea trenului a deraiat și a antrenat alte trei vagoane. Unul dintre acestea s-a răsturnat.

Echipele SRCF Constanța au intervenit pentru ridicarea și degajarea vagoanelor, operațiunile fiind desfășurate cu prioritate pentru siguranța circulației feroviare și protejarea personalului implicat.

Urmează evaluarea pagubelor

Reprezentanții SRCF Constanța au precizat că, în perioada următoare, specialiștii instituției vor evalua valoarea pagubelor produse în urma incidentului. De asemenea, vor continua demersurile necesare pentru refacerea secțiunii de cale ferată afectate de deraiere.

Incidentul s-a produs la jumătatea lunii iulie, când patru vagoane ale unui tren de marfă încărcat cu sulf au deraiat, iar unul dintre ele s-a răsturnat. Nu au fost înregistrate persoane rănite în urma accidentului. Circulația trenurilor de călători nu a fost afectată, întrucât deraierea s-a produs pe o linie destinată transportului de marfă.

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