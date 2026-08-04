Cele două zodii care scapă de probleme și intră într-o perioadă plină de succes începând cu 5 august

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 15:43

Primele luni ale anului au fost marcate de provocări pentru mulți nativi, însă începând cu 5 august, astrele aduc o schimbare importantă de direcție pentru două zodii. Taurii și Scorpionii sunt cei care ies, treptat, dintr-o perioadă apăsătoare, în care blocajele profesionale, problemele financiare și tensiunile personale le-au testat limitele.

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