Andrea Pirlo, retras din cursa pentru naționala Italiei după scandalul legăturilor cu o firmă rusească de pariuri apropiată de Putin

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iul. 2026, 19:28

Andrea Pirlo nu mai este luat în calcul pentru postul de selecționer al naționalei Italiei, după controversa provocată de colaborarea sa cu casa de pariuri rusească Fonbet. Decizia amplifică criza din fotbalul italian, unde Paolo Maldini și Leonardo și-au anunțat, la rândul lor, demisiile din conducerea Federației Italiene de Fotbal.

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