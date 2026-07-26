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Lando Norris a câștigat Marele Premiu al Ungariei

Lando Norris (foto: profimedia)

Lando Norris (foto: profimedia)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iul. 2026, 18:11

Pilotul britanic Lando Norris, de la McLaren, a câştigat Marele Premiu al Ungariei, disputat duminică pe circuitul Hungaroring. Norris a pornit din pole position şi a dominat cursa, obţinând prima victorie stagională.

Pe locul al doilea s-a clasat Max Verstappen, pilotul Red Bull reuşind un rezultat surprinzător, în timp ce liderul clasamentului general, Kimi Antonelli, de la Mercedes, a completat podiumul.

Lando Norris, campion la Hungaroring

Charles Leclerc a încheiat pe poziţia a patra, înaintea coechipierului său de la Ferrari, Lewis Hamilton. Britanicul a primit o penalizare de cinci secunde şi a fost retrogradat pe locul al cincilea.

Oscar Piastri nu a putut termina cursa. Pilotul McLaren a abandonat în turul 56, după o problemă la cutia de viteze.

Victoria de la Hungaroring este a 12-a din cariera lui Lando Norris şi prima obţinută de britanic în acest sezon.

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