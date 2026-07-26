Lando Norris a câștigat Marele Premiu al Ungariei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iul. 2026, 18:11

Pilotul britanic Lando Norris, de la McLaren, a câştigat Marele Premiu al Ungariei, disputat duminică pe circuitul Hungaroring. Norris a pornit din pole position şi a dominat cursa, obţinând prima victorie stagională.

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