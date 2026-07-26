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Sport· 1 min citire
Lando Norris a câștigat Marele Premiu al Ungariei
Lando Norris (foto: profimedia)
Pilotul britanic Lando Norris, de la McLaren, a câştigat Marele Premiu al Ungariei, disputat duminică pe circuitul Hungaroring. Norris a pornit din pole position şi a dominat cursa, obţinând prima victorie stagională.
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