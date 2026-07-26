Accident grav la Jocurile Commonwealth 2026. Gimnastul Gabriel Langton a căzut în cap de la aproape trei metri

Momente dramatice la Jocurile Commonwealth 2026. Gimnastul britanic Gabriel Langton a suferit o cădere violentă la bara fixă și a fost transportat de urgență la spital. Primele investigații medicale sunt încurajatoare.
Un gimnast britanic a căzut în cap de la aproape trei metri și a ajuns de urgență la spital
Finala masculină pe echipe din cadrul Jocurilor Commonwealth 2026 a fost umbrită de un incident dramatic, după ce gimnastul britanic Gabriel Langton, în vârstă de 19 ani, a suferit o cădere violentă în timpul exercițiului la bara fixă. Sportivul a ratat prinderea aparatului și a căzut de la aproape trei metri înălțime, lovindu-se în zona capului și a gâtului.
Accidentul a provocat momente de panică în arenă, iar competiția a fost întreruptă pentru intervenția echipajelor medicale.
Gabriel Langton a ratat prinderea barei și a căzut violent
Incidentul s-a produs în ultima rotație a finalei masculine pe echipe, desfășurată la Glasgow.
În timpul unui element spectaculos executat la bara fixă, Gabriel Langton nu a reușit să prindă aparatul la revenire și s-a prăbușit pe saltea, impactul fiind suportat în principal de cap și de zona cervicală, arată British Gymnastics.
Organizatorii au oprit imediat concursul, iar medicii au intervenit în câteva secunde pentru a-i acorda primul ajutor.
Sportivul era conștient înainte de a fi transportat la spital
În ciuda impactului extrem de puternic, primele informații au fost încurajatoare.
Gabriel Langton era conștient, putea să își miște brațele și picioarele și a comunicat cu personalul medical înainte de a fi imobilizat cu un guler cervical și transportat la spital pentru investigații suplimentare.
Vești bune după investigațiile medicale
Federația British Gymnastics a anunțat ulterior că internarea sportivului a avut un caracter preventiv.
Potrivit reprezentanților federației, toate investigațiile imagistice efectuate au oferit rezultate favorabile, iar medicii nu au descoperit leziuni grave sau complicații care să îi pună viața în pericol.
În aceste condiții, gimnastul urma să fie externat și să revină la hotelul delegației Angliei după finalizarea tuturor evaluărilor medicale.
Colegii au continuat competiția cu dificultate
Accidentul a avut un impact emoțional puternic asupra întregii echipe a Angliei.
Gimnastul Luke Whitehouse, care a evoluat la același aparat imediat după reluarea competiției, a mărturisit că a fost extrem de dificil să își recapete concentrarea după cele întâmplate.
Sportivii au decis să efectueze o nouă încălzire înainte de continuarea finalei, încercând să își recapete calmul după momentele tensionate.
Mesaje de susținere din partea comunității sportive
Accidentul lui Gabriel Langton a generat numeroase reacții în lumea gimnasticii.
Mai mulți sportivi, printre care canadianul Félix Dolci și scoțianul Hamish Carter, au transmis mesaje de încurajare și au subliniat că sănătatea colegului lor este mult mai importantă decât orice rezultat sportiv.
În paralel, imaginile incidentului au devenit virale pe rețelele sociale, unde mii de utilizatori și-au exprimat îngrijorarea și au evidențiat riscurile pe care le implică gimnastica de performanță.