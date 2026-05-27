Doliu în gimnastica franceză! Fost campion, mort într-un accident rutier la 41 de ani

Sursă: Realitatea.net

Lumea sportului din Franța este în stare de șoc după moartea fostului gimnast Gaël Da Silva. Fostul internațional francez și-a pierdut viața marți dimineață, la vârsta de 41 de ani, în urma unui accident rutier.

Anunțul tragic a provocat un val de emoție în comunitatea gimnasticii franceze, unde sportivul era apreciat atât pentru performanțele sale, cât și pentru personalitatea sa carismatică.

Gaël Da Silva, unul dintre cei mai apreciați gimnaști francezi

Cunoscut de apropiați și colegi sub porecla „Gaou”, Gaël Da Silva fusese prezent recent la Campionatele Franței pe echipe desfășurate la Amiens, cu doar câteva zile înainte de tragedie.

Născut în decembrie 1984, la Vaulx-en-Velin, fostul sportiv lasă în urmă o familie îndurerată: soția sa, Camille, și cei trei copii ai lor.

O carieră marcată de accidentări și reveniri spectaculoase

Specialist în proba de sol, Gaël Da Silva a avut o carieră impresionantă, dar presărată cu numeroase probleme medicale și accidente.

Printre cele mai dificile momente din viața sa sportivă s-au numărat:

ratarea Jocurilor Olimpice de la Jocurile Olimpice de la Atena 2004 din cauza unei grave accidentări la genunchi;

un accident sever de motocicletă suferit la scurt timp după acel episod;

o ruptură a ligamentelor încrucișate care l-a împiedicat să participe la Jocurile Olimpice de la Beijing 2008.

În ciuda tuturor problemelor, gimnastul a revenit de fiecare dată în competiții, fiind considerat un exemplu de ambiție și perseverență.

Medalia europeană care i-a marcat cariera

Momentul de vârf al carierei sale a venit în 2012, când a obținut medalia de bronz la sol la Campionatele Europene de Gimnastică 2012.

A fost singura medalie cucerită de echipa Franței la acea ediție a competiției și performanța care i-a adus calificarea la Jocurile Olimpice de la Londra 2012.

La Londra, echipa Franței a încheiat concursul pe locul opt în competiția pe echipe.

S-a retras din activitate în 2013

După o carieră plină de provocări și reveniri spectaculoase, Gaël Da Silva a decis să se retragă din gimnastică în anul 2013.

Moartea sa prematură a generat numeroase reacții emoționante din partea foștilor colegi, antrenori și fani ai gimnasticii, care îl descriu drept un sportiv talentat și un om extrem de apreciat în lumea sportului francez.