Arbitrul olandez Rob Dieperink, exclus de FIFA de la Cupa Mondială după o anchetă pentru agresiune sexuală în Londra

Arbitrul olandez Rob Dieperink nu va mai participa la Cupa Mondială din această vară, după ce FIFA a decis să îl elimine de pe lista oficialilor VAR, în urma unei anchete desfășurate în Marea Britanie privind o presupusă agresiune sexuală asupra unui adolescent.

Acuzațiile aduse lui Rob Dieperink

Incidentul ar fi avut loc la Londra, după partida dintre Crystal Palace și Fiorentina, disputată pe 9 aprilie, în Conference League. Potrivit presei britanice, arbitrul în vârstă de 38 de ani a fost reținut de poliție în camera sa de hotel, fiind suspectat de agresiune sexuală.

Ulterior, autoritățile britanice au desfășurat o investigație, însă cazul a fost închis din lipsă de probe, iar arbitrul nu a fost pus sub acuzare.

Într-o declarație acordată publicației olandeze De Telegraaf, Rob Dieperink a susținut că a colaborat complet cu anchetatorii și că acuzațiile împotriva sa au fost infirmate.

„Mă întristează profund faptul că am fost acuzat pe nedrept. De la început am cooperat pe deplin cu poliția și am oferit transparență totală către FIFA, UEFA și Federația Olandeză de Fotbal”, a declarat arbitrul.

Acesta a precizat că este dezamăgit de decizia FIFA de a nu îl mai delega la turneul final al Cupei Mondiale, care începe pe 11 iunie.

Ce a anunțat Federația Olandeză de Fotbal

La rândul său, Federația Olandeză de Fotbal a transmis că tratează cu maximă seriozitate orice acuzație privind comportamente nepotrivite, însă a subliniat că arbitrul a avut dreptul să își prezinte punctul de vedere.

Oficialii federației au precizat că autoritățile britanice au clasat cazul, iar pe baza informațiilor disponibile nu există motive pentru suspendarea lui din competițiile interne.

Cu toate acestea, Dieperink a fost retras din brigada VAR pentru meciul dintre NEC Nijmegen și Go Ahead Eagles, programat în Eredivisie.

Federația olandeză a explicat că decizia a fost luată atât în interesul arbitrului, cât și al partidei, având în vedere impactul mediatic puternic al cazului.

Inițial, Metropolitan Police anunțase că arbitrul fusese arestat sub suspiciunea de agresiune sexuală și eliberat ulterior pe cauțiune, în timp ce investigațiile continuau. Ulterior însă, dosarul a fost închis din lipsă de dovezi suficiente.