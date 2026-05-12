Lamine Yamal a afișat un tricou cu mesaj direct pentru Real, după cucerirea titlului cu Barcelona: „Slavă Domnului că nu sunt fan Real Madrid” - VIDEO

Campioana Spaniei, FC Barcelona, și-a sărbătorit titlul luni seară pe străzile orașului catalan, iar Lamine Yamal a profitat de ocazie pentru a-i înțepa pe cei de la Real Madrid.

În timpul festivităților, atacantul în vârstă de 18 ani a purtat un tricou cu un mesaj clar adresat rivalilor: „Slavă Domnului că nu sunt fan Real Madrid". Starul Barcelonei a postat și o fotografie cu tricoul respectiv pe contul său de Instagram. De asemenea, în cursul celebrărilor, el a fluturat și steagul palestinian.

Yamal nu a fost pe teren duminică seară, fiind indisponibil din 23 aprilie din cauza unei accidentări la coapsa stângă. Jucătorul nu va mai evolua în acest sezon pentru catalani, însă a încheiat campania cu statistici impresionante: 45 de apariții în toate competițiile, 24 de goluri și 18 pase decisive.

Accidentarea sa nu ar trebui să-i compromită participarea la Cupa Mondială. Spania debutează în turneu pe 15 iunie, împotriva Capului Verde, urmând să înfrunte Arabia Saudită pe 21 iunie și Uruguay pe 27 iunie.