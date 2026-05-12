Premierul britanic Keir Starmer, la un pas să fie debarcat de propriul partid

Sursă: Realitatea.net

Premierul britanic Keir Starmer riscă să fie înlăturat din fruntea guvernului chiar cu voturile propriului partid, după rezultatele slabe obținute de laburiști la alegerile locale. Chiar și miniștri din propriul cabinet l-ar fi îndemnat să stabilească un calendar pentru o tranziție ordonată a puterii și să facă un pas înapoi.

Miniștrii de Externe și de Interne i-ar fi transmis premierului că ar trebui să coordoneze o plecare controlată, după o serie de înfrângeri electorale severe care au amplificat nemulțumirile din interiorul partidului. Pe de altă parte, alți membri ai cabinetului îl susțin și fac apel la calm, argumentând că debarcarea lui Starmer cu voturile propriului partid ar afecta și mai mult imaginea laburiștilor, potrivit presei britanice.

Keir Starmer a declarat că nu intenționează să demisioneze, susținând că o astfel de decizie ar arunca țara în haos.

Pe fondul disputei interne, unii deputați avertizează că schimbarea premierului ar putea avantaja partidul Reform UK, condus de Nigel Farage, o formațiune populistă de dreapta aflată în creștere în sondaje, notează The Guardian .

Criza politică de la Londra este abordată și într-o cheie ironică, tipic britanică. Rețelele de socializare sunt invadate de videoclipuri create cu ajutorul inteligenței artificiale, care îl prezintă pe Starmer în ipostaze amuzante, părăsind domiciliul din Downing Street 10.