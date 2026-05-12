Politicieni prezenți la Garden Party-ul de 10 Mai. Ținutele care au atras atenția la evenimentul organizat de Custodele Coroanei

Peste 6.000 de invitați au participat la Garden Party-ul organizat de Custodele Coroanei pe peluza Palatului Elisabeta, un eveniment dedicat atât României, cât și Republicii Moldova. Printre participanți s-au numărat politicieni și vedete, ale căror ținute au atras toate privirile.

Peluza Palatului Elisabeta, a devenit, pentru câteva ore, un tablou al României contemporane: de la ținute sofisticate și pălării elegante, până la costume populare purtate de ansambluri folclorice. Uniformele militare și gărzile de onoare au completat atmosfera solemnă a evenimentului.

Oana Țoiu, Viorica Dăncilă, Dragoș Pîslaru și Ciprian Ciucu, printre invitații politici

Printre politicienii prezenți s-au numărat fostul premier Viorica Dăncilă, ministrul de Externe Oana Țoiu, ministrul Investițiilor Dragoș Pîslaru, însoțit de soția sa, și primarul Capitalei, Ciprian Ciucu.

Oana Țoiu a optat pentru o ținută complet albă, accesorizată cu o pălărie în aceeași nuanță, în stilul clasic al garden party-urilor regale.

Viorica Dăncilă a ales o rochie elegantă, fără pălărie, mizând pe o apariție sobră și rafinată.

Ciprian Ciucu a venit într-un costum clasic, potrivit protocolului evenimentului.

Dragoș Pîslaru , ministrul Investițiilor, a participat alături de soția sa, ambii optând pentru ținute elegante, în ton cu atmosfera festivă.

Un eveniment dedicat României și Republicii Moldova

Așa cum a fost menționat în invitația oficială, Garden Party-ul a fost dedicat „deopotrivă României și Republicii Moldova”, mesaj reflectat în decor, în invitați și în momentele artistice ale serii.

Din 2015, data de 10 Mai este recunoscută oficial ca Ziua Regalității și sărbătoare națională, marcând tradiția monarhică și rolul istoric al Casei Regale în România.