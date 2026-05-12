Muzeu dedicat The Beatles se deschide la Londra în 2027. Unde va putea fi vizitat

Primul muzeu oficial dedicat trupei The Beatles din Londra va fi inaugurat în 2027, la adresa 3 Savile Row, clădire cu o semnificaţie aparte pentru celebra formaţie britanică. Anunţul a fost făcut luni de Paul McCartney.

Noul spaţiu muzeal va fi amenajat pe şapte niveluri şi le va oferi fanilor acces la arhive rare, expoziţii temporare şi un magazin dedicat formaţiei. Printre atracţiile principale se va număra reconstituirea studioului din subsol unde membrii trupei au înregistrat albumul Let It Be, lansat în 1970.

Vizitatorii vor putea urca şi pe celebrul acoperiş al clădirii, locul unde John Lennon, Paul McCartney, George Harrison şi Ringo Starr au susţinut ultimul concert public al trupei, pe 30 ianuarie 1969.

Concertul de pe acoperiş a devenit din nou celebru în ultimii ani datorită documentarului Get Back, regizat de Peter Jackson.

Unde va putea fi vizitat

Clădirea de pe Savile Row, stradă londoneză renumită pentru atelierele sale de croitorie, a găzduit sediul Apple Corps, compania fondată de membrii trupei şi implicată acum în dezvoltarea muzeului.

Într-un interviu acordat BBC, Paul McCartney a declarat că ideea muzeului i s-a părut „minunată”, subliniind că, deşi turiştii pot vizita celebra trecere de pietoni de la Abbey Road Studios, accesul în interiorul studiourilor este limitat.

Artistul, în vârstă de 83 de ani, a spus că revenirea recentă pe Savile Row a fost o experienţă emoţionantă, deoarece locul păstrează numeroase amintiri legate de istoria formaţiei.

La rândul său, Ringo Starr a descris proiectul drept „o întoarcere acasă”.

Oraşul Liverpool, locul de origine al trupei, găzduieşte deja două muzee dedicate The Beatles — Liverpool Beatles Museum şi The Beatles Story, însă niciunul nu este acreditat oficial de Apple Corps.

Directorul general al Apple Corps, Tom Greene, a declarat că proiectul va permite fanilor să exploreze pentru prima dată interiorul acestui loc emblematic, inclusiv celebrul acoperiş rămas neschimbat din 1969.

