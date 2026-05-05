Topul celor mai bune universități din România. Surprinzător care este pe primul loc în țară

Ministerul Educației a publicat noua ediție a metarankingului universitar pentru anul 2025, un clasament realizat pe baza performanțelor obținute de universitățile din România în rankinguri internaționale.

Surprinzător pentru mulți, primul loc nu este ocupat de o universitate din București, ci de un centru universitar din Cluj-Napoca, care își confirmă astfel poziția de lider în învățământul superior românesc. Acest clasament are o importanță ridicată, fiind folosit și ca reper în distribuirea fondurilor destinate cercetării.

Topul universităților din România și ierarhia națională

Metarankingul anual publicat de Ministerul Educației reflectă vizibilitatea și performanța universităților românești în clasamente academice internaționale. Nu este doar o simplă listă de poziționare, ci un instrument utilizat în evaluarea și finanțarea activității de cercetare.

Pentru anul 2025, datele arată o competiție strânsă între principalele centre universitare din țară, însă cu un lider bine conturat în fruntea clasamentului național.

Primele poziții în clasamentul universităților din România

1. Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

2. Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București

3. Universitatea din București

4. Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București

5. Universitatea Transilvania din Brașov

6. Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca

7. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

8. Universitatea de Vest din Timișoara

9. Academia de Studii Economice din București

10. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

11. Universitatea din Oradea

12. Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași

13. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

14. Universitatea Politehnica Timișoara

15. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

16. Universitatea din Craiova

17. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

18. UMFST „George Emil Palade” din Târgu Mureș

19. Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova

20. Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

21. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

22. Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara

23. Universitatea „Ovidius” din Constanța

24. Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București

25. Universitatea „Titu Maiorescu” din București

26. Universitatea „Valahia” din Târgoviște

27. Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara

28. Universitatea pentru Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași

29. Universitatea Tehnică de Construcții din București

30. Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

31. Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

32. Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București

33. Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca

34. Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Ce spune acest clasament despre educația din România

Metarankingul evidențiază o distribuție relativ echilibrată a performanței academice la nivel național, cu centre universitare puternice în Cluj-Napoca, București, Iași și Timișoara. Totodată, diferențele dintre universități reflectă investițiile în cercetare, vizibilitatea internațională și capacitatea de adaptare la standardele educaționale globale.

