Topul celor mai bune universități din România. Surprinzător care este pe primul loc în țară
Ministerul Educației a publicat noua ediție a metarankingului universitar pentru anul 2025, un clasament realizat pe baza performanțelor obținute de universitățile din România în rankinguri internaționale.
Surprinzător pentru mulți, primul loc nu este ocupat de o universitate din București, ci de un centru universitar din Cluj-Napoca, care își confirmă astfel poziția de lider în învățământul superior românesc. Acest clasament are o importanță ridicată, fiind folosit și ca reper în distribuirea fondurilor destinate cercetării.
Topul universităților din România și ierarhia națională
Metarankingul anual publicat de Ministerul Educației reflectă vizibilitatea și performanța universităților românești în clasamente academice internaționale. Nu este doar o simplă listă de poziționare, ci un instrument utilizat în evaluarea și finanțarea activității de cercetare.
Pentru anul 2025, datele arată o competiție strânsă între principalele centre universitare din țară, însă cu un lider bine conturat în fruntea clasamentului național.
Primele poziții în clasamentul universităților din România
1. Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
2. Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București
3. Universitatea din București
4. Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București
5. Universitatea Transilvania din Brașov
6. Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca
7. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
8. Universitatea de Vest din Timișoara
9. Academia de Studii Economice din București
10. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
11. Universitatea din Oradea
12. Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași
13. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
14. Universitatea Politehnica Timișoara
15. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
16. Universitatea din Craiova
17. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
18. UMFST „George Emil Palade” din Târgu Mureș
19. Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova
20. Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
21. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
22. Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara
23. Universitatea „Ovidius” din Constanța
24. Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
25. Universitatea „Titu Maiorescu” din București
26. Universitatea „Valahia” din Târgoviște
27. Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara
28. Universitatea pentru Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași
29. Universitatea Tehnică de Construcții din București
30. Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
31. Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
32. Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București
33. Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca
34. Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Ce spune acest clasament despre educația din România
Metarankingul evidențiază o distribuție relativ echilibrată a performanței academice la nivel național, cu centre universitare puternice în Cluj-Napoca, București, Iași și Timișoara. Totodată, diferențele dintre universități reflectă investițiile în cercetare, vizibilitatea internațională și capacitatea de adaptare la standardele educaționale globale.
