Dumitru Coarnă, atac dur la adresa lui Bolojan în Parlament: „Voi vota la vedere plecarea dumneavoastră"
Deputatul neafiliat Dumitru Coarnă a lansat marți un atac virulent la adresa președintelui interimar Ilie Bolojan, acuzându-l că a încălcat dreptul parlamentarilor la liberă exprimare și că a dus România în recesiune economică.
„Eu, deputat ales în 2024, cu voturi mai multe decât dumneavoastră la Oradea, a trebuit să cerșesc cu mine la PSD ca să intervin în plenul Parlamentului să mă exprim", a declarat Coarnă, adăugând că va vota „la vedere" pentru demiterea lui Bolojan.
Deputatul a invocat și un episod pe care l-a descris drept „cutremurător": duminică, 3 mai, în piață, a văzut o femeie de aproape 70 de ani care cumpăra o singură roșie. „Asta ați făcut cu România în 10 luni", i-a transmis Coarnă lui Bolojan.
De asemenea, parlamentarul a susținut că în iunie 2025, înainte ca Bolojan să preia conducerea, România se afla „pe creștere economică", iar în prezent țara se află în recesiune. „Dumneavoastră ați guvernat și ați administrat România nu pentru români", a concluzionat Coarnă.
