Reorganizare la Poliția Locală a Capitalei: peste 130 de posturi, eliminate. Funcțiile de conducere, reduse la jumătate

Consiliul General al Municipiului București a aprobat reorganizarea Poliția Locală a Capitalei, prin reducerea numărului total de posturi de la 514 la 384. Proiectul a fost adoptat cu 45 de voturi „pentru” și patru abțineri.

Decizia face parte dintr-un plan mai amplu de eficientizare a activității și de reducere a cheltuielilor bugetare la nivelul administrației locale. Actul normativ prevede diminuarea funcțiilor publice de conducere de la 47 la 26. În același timp, sunt create două noi posturi de director general adjunct, numărul total ajungând la trei. Autoritățile justifică această schimbare prin necesitatea unei coordonări separate pentru ordine publică și circulație, inspecție și control, respectiv zona administrativă.

Noua structură organizatorică a instituției

Reorganizarea include patru direcții principale: Direcția Siguranță și Ordine Publică, Direcția Inspecție și Control, Direcția Dispecerat Operativ Integrat și Direcția Economică. Structura este gândită pentru a clarifica responsabilitățile și pentru a îmbunătăți capacitatea de intervenție a instituției.

„Se reduc astfel 130 de posturi provenite în mare măsură din comasarea serviciilor suport, (...) calitatea serviciilor oferite populaţiei neavând de suferit”, se arată în referatul de aprobare. Inițiatorii susțin că măsura va duce la un aparat mai suplu și mai eficient, fără impact negativ asupra cetățenilor.