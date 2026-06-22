Caz extrem de rar într-o fermă din Germania: o vacă a născut patru viței sănătoși

Un caz extrem de rar a fost înregistrat la o fermă din Germania, unde o vacă a născut patru viței sănătoși. Evenimentul a avut loc la ferma familiei Hohenester din Geisenhausen, în districtul Landshut din Bavaria.
În mod obișnuit, o vacă naște un singur vițel pe an, iar nașterile multiple sunt considerate excepții. De aceea, venirea pe lume a patru viței a fost o surpriză atât pentru fermieri, cât și pentru medicii veterinari.
O vacă din Bavaria a născut patru viței masculi
Evenimentul s-a produs la finalul lunii mai, la ferma familiei Hohenester. Vaca a născut patru viței masculi, toți sănătoși, potrivit Agrarheute. Nașterea nu a fost una obișnuită, iar fermierii și medicii veterinari și-au dat seama încă de la început că situația este specială. Primele semne au apărut chiar în timpul fătării, când martorii au observat că nu era vorba despre un singur vițel. Martorii au povestit că momentul a fost unul neobișnuit încă de la primele semne ale nașterii. La început, cei prezenți au crezut că vaca urma să nască tripleți, ceea ce ar fi fost deja o situație rară.
„Am văzut mai multe picioare”, au povestit martorii.
Surpriza a venit însă după ce primii trei viței au fost aduși pe lume. Medicul veterinar a descoperit că vaca mai avea încă un pui de născut, lucru care i-a uimit pe fermieri, conform presei străine.
„Am crezut că doar glumește (veterinarul n.r.)”, a relatat fermierul.
Cei patru viței au primit numele Alfi, Amigo, Apollo și Ajax
Cei patru viței au fost botezați Alfi, Amigo, Apollo și Ajax. Ei au venit pe lume cu ajutor medical, iar întregul proces a fost supravegheat atent de medicul veterinar. Nașterea s-a transformat rapid într-un eveniment local, mai ales pentru că astfel de cazuri sunt extrem de rare la bovine. Unul dintre viței a avut nevoie de îngrijiri suplimentare imediat după fătare, pentru stabilizarea circulației. În prezent, vaca și cei patru viței sunt în stare bună. Specialiștii spun că nașterile de cvadrupleți la bovine sunt extrem de rare, iar chiar și cazurile cu tripleți sunt considerate o excepție.