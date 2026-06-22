Caz extrem de rar într-o fermă din Germania: o vacă a născut patru viței sănătoși

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 12:32

Un caz extrem de rar a fost înregistrat la o fermă din Germania, unde o vacă a născut patru viței sănătoși. Evenimentul a avut loc la ferma familiei Hohenester din Geisenhausen, în districtul Landshut din Bavaria.

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