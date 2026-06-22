Unde ar trebui păstrată ciocolata pentru un gust mai bun. Concluzia surprinzătoare a unui profesor de la Oxford

De ani de zile, iubitorii de ciocolată se întreabă care este locul ideal pentru păstrarea desertului preferat: în frigider sau în dulapul din bucătărie. Deși mulți consideră că temperaturile scăzute îi afectează aroma, un specialist de la Universitatea Oxford susține exact contrariul.
Profesorul Charles Spence, expert în psihologie experimentală, afirmă că ciocolata depozitată în frigider oferă o experiență gustativă superioară. Potrivit acestuia, modul în care este păstrată influențează nu doar gustul, ci și textura și percepția generală a produsului, scrie Daily Mail.
De ce ciocolata rece pare mai gustoasă
Unul dintre principalele argumente aduse de cercetător este sunetul specific produs atunci când o tabletă rece este ruptă. Acest efect crocant contribuie la satisfacția consumatorului, deoarece creierul asociază anumite sunete cu prospețimea și calitatea alimentelor.
În plus, temperaturile scăzute modifică textura ciocolatei și îi permit să se topească mai lent în gură. Astfel, aromele sunt percepute treptat, iar experiența degustării durează mai mult.
Profesorul Spence explică faptul că răcirea contribuie și la echilibrarea gustului. Notele foarte dulci sau foarte amare sunt estompate, lăsând loc unei combinații armonioase de arome și unei senzații mai cremoase.
Trei motive pentru care frigiderul poate fi alegerea ideală
Specialiștii au identificat mai multe avantaje ale păstrării ciocolatei la rece. În primul rând, aceasta se topește mai lent, ceea ce prelungește plăcerea consumului. În al doilea rând, produsele reci sunt asociate în mod subconștient cu prospețimea, fapt care le face mai atractive pentru consumatori.
Nu în ultimul rând, temperaturile scăzute reduc intensitatea extremelor gustative și permit aromelor să fie percepute într-un mod mai echilibrat.
Ce spun consumatorii
Un sondaj realizat recent de Cadbury, la care au participat 2.000 de persoane, arată că obiceiul de a păstra ciocolata în frigider este mult mai răspândit decât s-ar crede. Aproximativ 80% dintre respondenți au declarat că răcesc ciocolata în timpul verii, iar peste jumătate dintre aceștia spun că apreciază în mod special sunetul crocant al unei tablete reci.
Pe fondul acestei preferințe, compania a lansat chiar și o ediție limitată cu aromă de frappe de căpșuni, creată special pentru a fi consumată direct din frigider.
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Legătura dintre aspect și gust
Profesorul Charles Spence este cunoscut pentru studiile sale privind modul în care creierul percepe alimentele. Într-o altă cercetare, acesta a analizat succesul așa-numitei „ciocolate Dubai”, devenită virală pe rețelele sociale.
Potrivit specialistului, contrastul puternic dintre verdele intens al umpluturii cu fistic și nuanța maro a ciocolatei creează un impact vizual puternic. Acest efect atrage atenția consumatorilor și face produsul extrem de fotogenic, contribuind la popularitatea sa online.
Concluzia expertului este simplă: dacă îți dorești o experiență mai intensă și o textură mai plăcută, frigiderul ar putea fi locul ideal pentru păstrarea ciocolatei, mai ales în sezonul cald.