Unde ar trebui păstrată ciocolata pentru un gust mai bun. Concluzia surprinzătoare a unui profesor de la Oxford

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 10:31

De ani de zile, iubitorii de ciocolată se întreabă care este locul ideal pentru păstrarea desertului preferat: în frigider sau în dulapul din bucătărie. Deși mulți consideră că temperaturile scăzute îi afectează aroma, un specialist de la Universitatea Oxford susține exact contrariul.

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