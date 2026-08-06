Primul vaccin antigripal ARNm aprobat în Statele Unite. Moderna: Este cu 27% mai eficient decât vaccinurile standard

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 aug. 2026, 08:38

Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) a aprobat primul vaccin antigripal pe bază de ARN mesager (ARNm) destinat adulților cu vârsta de 50 de ani și peste. Dezvoltat de Moderna, vaccinul a demonstrat în studiile clinice o eficiență cu aproximativ 27% mai mare decât vaccinurile antigripale standard și ar putea fi disponibil în Statele Unite chiar din această toamnă.

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