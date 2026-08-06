Primul vaccin antigripal ARNm aprobat în Statele Unite. Moderna: Este cu 27% mai eficient decât vaccinurile standard

Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) a aprobat primul vaccin antigripal pe bază de ARN mesager (ARNm) destinat adulților cu vârsta de 50 de ani și peste. Dezvoltat de Moderna, vaccinul a demonstrat în studiile clinice o eficiență cu aproximativ 27% mai mare decât vaccinurile antigripale standard și ar putea fi disponibil în Statele Unite chiar din această toamnă.
Compania farmaceutică Moderna a anunțat că Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) a aprobat vaccinul mFLUSIVA, primul vaccin antigripal pe bază de ARN mesager autorizat în Statele Unite. Serul este destinat adulților cu vârsta de 50 de ani și peste și reprezintă prima aprobare a unei astfel de tehnologii pentru prevenirea gripei sezoniere în SUA.
„Gripa rămâne o provocare majoră pentru sănătatea publică, iar mFLUSIVA oferă o nouă opțiune importantă pentru vârstnicii din America. Această aprobare reflectă, de asemenea, potențialul continuu al platformei noastre ARNm de a răspunde unor provocări importante din domeniul sănătății publice prin inovare științifică”, a declarat directorul general al Moderna, Stéphane Bancel.
Rezultatele studiilor clinice
Aprobarea FDA se bazează pe un studiu clinic la care au participat peste 40.000 de persoane cu vârsta de cel puțin 50 de ani. Potrivit datelor prezentate de Moderna și citate de CNN, vaccinul a fost cu aproximativ 27% mai eficient decât vaccinurile antigripale standard în sezonul virusurilor respiratorii 2024–2025.
Printre cele mai frecvente reacții adverse raportate s-au numărat durerea la locul injectării, sensibilitatea și inflamarea ganglionilor limfatici, oboseala, durerile de cap, durerile musculare și articulare, greața, vărsăturile și febra.
Avantajul tehnologiei ARNm
Spre deosebire de vaccinurile antigripale clasice, pentru care tulpinile virale sunt selectate încă din luna februarie, vaccinurile bazate pe ARN mesager pot fi produse într-un interval mai scurt. Acest lucru permite actualizarea formulei mai aproape de debutul sezonului gripal și o potrivire mai bună între vaccin și tulpinile care circulă efectiv în populație. Moderna estimează că noul vaccin va fi disponibil pentru sezonul gripal din această toamnă.
Un proces de aprobare cu obstacole
În februarie, FDA a refuzat inițial să analizeze cererea companiei Moderna, invocând necesitatea unor date clinice suplimentare. La aproximativ două săptămâni distanță, agenția și-a schimbat poziția și a acceptat evaluarea dosarului, care s-a încheiat acum cu aprobarea vaccinului.
În iunie, comitetul consultativ independent al FDA, format din specialiști în vaccinologie, a votat în unanimitate că beneficiile vaccinului depășesc riscurile. Experții au recomandat aprobarea completă pentru persoanele cu vârste între 50 și 64 de ani și aprobarea accelerată pentru categoria de peste 65 de ani, cu obligația realizării unor studii suplimentare.
Tehnologia ARNm, între progres și controverse
Moderna utilizează deja tehnologia ARN mesager pentru vaccinurile împotriva COVID-19, iar compania dezvoltă și alte produse bazate pe aceeași platformă. La începutul anului 2026, Uniunea Europeană a aprobat un vaccin Moderna care oferă protecție simultană împotriva COVID-19 și gripei.
În paralel, Pfizer dezvoltă propriul vaccin antigripal pe bază de ARNm. Cu toate acestea, tehnologia a devenit subiect de controversă în Statele Unite. În august 2025, Departamentul pentru Sănătate și Servicii Umane a anulat 22 de proiecte dedicate dezvoltării vaccinurilor ARNm, în valoare totală de aproximativ 500 de milioane de dolari.
Secretarul american al Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., a susținut, fără a prezenta dovezi științifice, că vaccinurile ARNm nu oferă protecție eficientă împotriva infecțiilor tractului respirator superior, precum COVID-19 și gripa.
Care sunt pașii următori
După aprobarea unui vaccin de către FDA, utilizarea sa este analizată în mod obișnuit și de Comitetul Consultativ pentru Practici de Imunizare al Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), care stabilește recomandările oficiale pentru administrare.
Activitatea acestui organism a fost însă întârziată după ce un judecător federal a decis că înlocuirea tuturor membrilor comitetului de către Robert F. Kennedy Jr. nu a respectat procedurile legale. În prezent, următoarea ședință a comitetului este programată pentru luna octombrie.