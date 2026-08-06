Șeful britanic al Apărării, prima vizită la Kiev. Mesaj de sprijin pentru Ucraina după atacul devastator al Rusiei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 aug. 2026, 08:23

Noul secretar britanic al Apărării, Wes Streeting, a efectuat prima sa vizită oficială în Ucraina, unde s-a întâlnit cu președintele Volodimir Zelenski și a reafirmat sprijinul „neclintit și fără echivoc” al Regatului Unit. Vizita are loc la doar o zi după unul dintre cele mai sângeroase atacuri rusești asupra Kievului din ultimele luni.

Distribuie articolul