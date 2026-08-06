Șeful britanic al Apărării, prima vizită la Kiev. Mesaj de sprijin pentru Ucraina după atacul devastator al Rusiei

Noul secretar britanic al Apărării, Wes Streeting, a efectuat prima sa vizită oficială în Ucraina, unde s-a întâlnit cu președintele Volodimir Zelenski și a reafirmat sprijinul „neclintit și fără echivoc” al Regatului Unit. Vizita are loc la doar o zi după unul dintre cele mai sângeroase atacuri rusești asupra Kievului din ultimele luni.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a primit la Kiev pe noul secretar britanic al Apărării, Wes Streeting, aflat în prima sa vizită oficială în Ucraina de la preluarea mandatului. Întrevederea a avut loc într-un moment de maximă tensiune, la doar o zi după un atac masiv lansat de Rusia cu rachete balistice și drone asupra capitalei ucrainene și a regiunii înconjurătoare.
Potrivit autorităților de la Kiev, cel puțin 17 persoane și-au pierdut viața, iar alte câteva zeci au fost rănite.
Zelenski: Rusia își accelerează producția de rachete
În cadrul discuțiilor, președintele ucrainean i-a prezentat oficialului britanic consecințele ultimului atac și a avertizat că Rusia intenționează să își crească semnificativ producția de rachete balistice până la începutul iernii.
Cei doi au analizat modalitățile prin care Regatul Unit poate contribui la consolidarea apărării antiaeriene a Ucrainei, inclusiv prin continuarea livrărilor de echipamente militare și prin dezvoltarea cooperării în cadrul inițiativelor internaționale.
Cooperare pentru producția de armament și sancțiuni mai dure
Pe agenda întâlnirii s-a aflat și extinderea colaborării în domeniul industriei de apărare. Zelenski și Streeting au discutat despre posibilitatea producerii în comun a unor sisteme de armament, dar și despre intensificarea sancțiunilor împotriva companiilor ruse implicate în fabricarea rachetelor balistice.
„Regatul Unit și Ucraina au ambele capacități puternice, dovedite în război. Tot ceea ce slăbește mașina de război a Rusiei și dependența acesteia de teroarea balistică este important”, a transmis Volodimir Zelenski într-un mesaj publicat pe Telegram.
Liderul ucrainean a mulțumit regelui Charles al III-lea, Guvernului britanic și poporului britanic pentru sprijinul acordat Ucrainei de la începutul invaziei ruse.
Londra reafirmă sprijinul pentru Ucraina
La rândul său, Wes Streeting a declarat, într-un interviu acordat ITV News, că această deplasare a avut rolul de a transmite un mesaj clar privind angajamentul noului executiv britanic față de Ucraina.
„Am considerat că este important să demonstrăm încă de la început sprijinul neclintit și fără echivoc pe care acest guvern îl oferă Ucrainei”, a afirmat oficialul britanic. Acesta a subliniat că Marea Britanie va continua să sprijine Ucraina deoarece aceasta „luptă pentru libertatea și democrația pe care și noi le prețuim”.
Vizita, primul semnal al noului guvern britanic
Vizita lui Wes Streeting vine la scurt timp după instalarea noului guvern de la Londra și este văzută ca un prim semnal al continuității politicii britanice de susținere a Ucrainei.
Prin această deplasare, autoritățile britanice transmit că sprijinul militar și politic pentru Kiev rămâne o prioritate, în contextul intensificării atacurilor rusești și al pregătirilor Moscovei pentru o nouă etapă a războiului.