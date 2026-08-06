Alertă în Strâmtoarea Ormuz! Explozii auzite de echipajul unui petrolier aflat în tranzit

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 aug. 2026, 07:32

Un petrolier aflat în tranzit prin Strâmtoarea Ormuz a semnalat că echipajul a auzit două explozii în apropierea coastelor Omanului. Nava și echipajul nu au fost afectate, însă incidentul amplifică tensiunile din una dintre cele mai sensibile rute maritime din lume.

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