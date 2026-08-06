Realitatea.NET
Extern· 1 min citire

Alertă în Strâmtoarea Ormuz! Explozii auzite de echipajul unui petrolier aflat în tranzit

Petrolier Strâmtoarea Ormuz/Profimedia

Petrolier Strâmtoarea Ormuz/Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 aug. 2026, 07:32

Un petrolier aflat în tranzit prin Strâmtoarea Ormuz a semnalat că echipajul a auzit două explozii în apropierea coastelor Omanului. Nava și echipajul nu au fost afectate, însă incidentul amplifică tensiunile din una dintre cele mai sensibile rute maritime din lume.

Un petrolier care traversa Strâmtoarea Ormuz a semnalat că echipajul a auzit două explozii în timpul tranzitului, a anunțat joi Organizația pentru Operațiuni Comerciale Maritime din Regatul Unit (UKMTO).

Potrivit informațiilor publicate de agenția britanică pe platforma X, incidentul s-a produs la aproximativ 16 kilometri sud-est de localitatea Kumzar, din Oman.

„Căpitanul unui petrolier a semnalat că a auzit două explozii în timpul traversării Strâmtorii Ormuz”, a transmis UKMTO, precizând ulterior că nava și echipajul sunt în siguranță.

„Raportul confirmă că echipajul și nava sunt în siguranță. Nu s-au semnalat daune asupra mediului”, a adăugat organizația.

Deocamdată, cauza exploziilor nu este cunoscută, iar autoritățile nu au anunțat existența unor atacuri sau a unor avarii în zonă.

Incidentul survine într-un climat de securitate fragil în Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului la nivel mondial. Iranul, care a preluat de facto controlul asupra strâmtorii de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu, la 28 februarie, a deschis în repetate rânduri focul asupra unor nave pe care le-a acuzat că nu respectă rutele de navigație autorizate.

Totodată, Teheranul și Muscatul poartă în prezent discuții privind gestionarea comună a traficului prin această rută strategică, esențială pentru comerțul energetic global.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

stramtoarea ormuzexploziipetrolierrazboi orientul mijlociu

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe