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Extern· 1 min citire
Alertă în Strâmtoarea Ormuz! Explozii auzite de echipajul unui petrolier aflat în tranzit
Petrolier Strâmtoarea Ormuz/Profimedia
Un petrolier aflat în tranzit prin Strâmtoarea Ormuz a semnalat că echipajul a auzit două explozii în apropierea coastelor Omanului. Nava și echipajul nu au fost afectate, însă incidentul amplifică tensiunile din una dintre cele mai sensibile rute maritime din lume.
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