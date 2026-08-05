Kramatorsk, ultima redută ucraineană din Donețk, vizată de ofensiva rusă. Ucraina începe evacuarea familiilor cu copii

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 aug. 2026, 19:28

Sute de familii cu copii din Kramatorsk, principalul bastion al armatei ucrainene din regiunea Donețk, au fost obligate să se evacueze după ce atacurile rusești s-au intensificat, iar trupele Moscovei au ajuns la mai puțin de 20 de kilometri de oraș. Anunțul a fost făcut miercuri de administrația militară regională, potrivit AFP.

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