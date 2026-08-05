Kramatorsk, ultima redută ucraineană din Donețk, vizată de ofensiva rusă. Ucraina începe evacuarea familiilor cu copii

Sute de familii cu copii din Kramatorsk, principalul bastion al armatei ucrainene din regiunea Donețk, au fost obligate să se evacueze după ce atacurile rusești s-au intensificat, iar trupele Moscovei au ajuns la mai puțin de 20 de kilometri de oraș. Anunțul a fost făcut miercuri de administrația militară regională, potrivit AFP.
Evacuarea copiilor din Kramatorsk, pe fondul avansului trupelor rusești
„Este o decizie dificilă, dar necesară. Situația de securitate se deteriorează, așadar este inacceptabil să lăsăm copii sub amenințarea constantă a atacurilor rusești”, a declarat guvernatorul regiunii Donețk, Vadim Filașkin. Acesta a precizat că 525 de copii și tutorii lor vor fi evacuați din Kramatorsk și din împrejurimile orașului.
Kramatorsk este ultimul oraș major aflat sub controlul Kievului în regiunea Donețk, iar unitățile armatei ruse au ajuns la mai puțin de 20 de kilometri de marginea sa, potrivit DeepState, o platformă de analiză și cartografiere militară apropiată de armata ucraineană.
Un oficial ucrainean a estimat luna trecută că aproximativ 50.000 de oameni, printre care mai mult de 2.000 de copii, încă locuiesc în Kramatorsk. Acest oraș, ocupat pentru scurt timp de separatiștii pro-ruși în 2014 înainte de a fi recucerit de armata ucraineană, este centrul logistic al acesteia din urmă pentru frontul din Donețk.
Negocierile de pace rămân blocate, iar Zelenski respinge cedarea Donbasului
În timp ce negocierile de pace ruso-ucrainene mediate de SUA sunt în continuare în impas, președintele rus Vladimir Putin încearcă să ocupe cât mai repede teritoriul rămas sub controlul armatei ucrainene în Donețk, pentru a desăvârși astfel ocuparea întregului Donbas, regiune formată din provinciile Donețk și Lugansk, cea din urmă fiind deja aproape complet sub control rusesc.
Ultima rundă din aceste negocieri a avut loc pe 17-18 februarie la Geneva și s-a încheiat fără progrese, iar Rusia nu a cedat în fața cererilor sale, în special aceea ca Ucraina să-i cedeze tot Donbasul.
Dar președintele ucrainean Volodimir Zelenski refuză în continuare să-și asume politic o asemenea cedare teritorială și cere ca orice decizie de acest fel să fie validată printr-un referendum, despre care afirmă că, a priori, va respinge cedarea Donbasului.