Macron condamnă noul atac asupra Ucrainei. ”Rusia va trebui să răspundă pentru crimele sale”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 aug. 2026, 17:32

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a condamnat, miercuri, noul atac cu rachete și drone lansat de Rusia asupra Ucrainei în cursul nopții, afirmând că Moscova va trebui să plătească pentru agresiunea sa și promițând intensificarea presiunilor asupra Kremlinului, relatează EFE.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre emmanuel macronatacucraina