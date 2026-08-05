Macron condamnă noul atac asupra Ucrainei. ”Rusia va trebui să răspundă pentru crimele sale”

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a condamnat, miercuri, noul atac cu rachete și drone lansat de Rusia asupra Ucrainei în cursul nopții, afirmând că Moscova va trebui să plătească pentru agresiunea sa și promițând intensificarea presiunilor asupra Kremlinului, relatează EFE.
”Rusia trebuie să plătească pentru agresiunea sa”
„Această politică de teroare, dusă prin lovituri cu rachete și drone, este inacceptabilă. Fiecare nou atac consolidează o evidență: Rusia trebuie să plătească prețul pentru agresiunea sa și să răspundă pentru crimele sale”, a scris Macron pe rețeaua de socializare X, reacționând după bombardamentul rusesc în care cel puțin 17 persoane au fost ucise și 44 rănite în regiunea capitalei ucrainene Kiev în noaptea de marți spre miercuri.
Președintele Franței a insistat că „împreună cu Ucraina, nu vom ceda nici oboselii și nici intimidării” și a anunțat că „Uniunea Europeană și partenerii săi vor continua să crească presiunea asupra Rusiei, mai ales prin noi sancțiuni și consolidarea sprijinului militar pentru Ucraina, astfel încât aceasta să se poată apăra și să-și protejeze populația”.
Rusia invocă ținte militare, Ucraina continuă atacurile cu drone
Potrivit Ministerului rus al Apărării, atacul său a vizat centre logistice „folosite pentru depozitarea și furnizarea de armament, precum și pentru producția și distribuția de drone”.
Atacul a survenit la o zi după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat noi lovituri cu drone în profunzimea teritoriului rus, în continuarea campaniei de 40 de zile lansate pe 25 iunie, care vizează cu precădere centre logistice și rafinării rusești.
În perioada scursă de atunci, armata ucraineană a atacat aproximativ 20 de depozite ale companiei ruse de comerț electronic Wildberries, alte 25 de rafinării și infrastructuri energetice și aproximativ 200 de petroliere și nave comerciale în Marea Neagră și Marea Azov.
Ca represalii, Rusia a lansat 381 de rachete asupra Ucrainei numai în luna iulie, mai multe decât în orice altă lună de la începutul războiului declanșat în februarie 2022. De asemenea, Rusia continuă atacurile cu rachete și drone asupra porturilor ucrainene, încercând să afecteze capacitatea Ucrainei de a-și exporta produsele, în special cerealele, după ce și exporturile rusești au fost perturbate de loviturile dronelor ucrainene asupra infrastructurilor portuare.