Fetiță de 3 ani, moartă după ce a rămas prinsă într-o bucătărie de jucărie, în Florida

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 aug. 2026, 15:23

O fetiță de 3 ani din Florida a murit după ce a rămas cu capul prins într-o bucătărie de jucărie, în locuința unei bone. Copila, identificată de familie drept Briella, a fost găsită inconștientă pe 23 iulie. Ea a fost transportată la spital și a rămas internată în stare critică. Fetița a murit pe 27 iulie, la patru zile după incident.

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