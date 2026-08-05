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Fetiță de 3 ani, moartă după ce a rămas prinsă într-o bucătărie de jucărie, în Florida

Jucărie

Jucărie

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 aug. 2026, 15:23

O fetiță de 3 ani din Florida a murit după ce a rămas cu capul prins într-o bucătărie de jucărie, în locuința unei bone. Copila, identificată de familie drept Briella, a fost găsită inconștientă pe 23 iulie. Ea a fost transportată la spital și a rămas internată în stare critică. Fetița a murit pe 27 iulie, la patru zile după incident.

Copila a fost găsită inconștientă

Polițiștii au intervenit în cartierul Meadows of Boynton Beach, în jurul orei 11:00, după ce au fost anunțați că un copil nu mai respira. Oamenii legii au început imediat manevrele de resuscitare. Fetița a fost preluată de echipajele de intervenție și transportată la un spital din apropiere. Medicii nu au mai putut să îi salveze viața. Anchetatorii au stabilit că Briella și un alt copil din familie se aflau în locuința bonei în momentul incidentului. Bona plecase de acasă și îi lăsase pe cei mici în grija soțului ei. Bărbatul se afla la etaj, în timp ce copiii se jucau la parter. Acesta cobora periodic pentru a-i verifica și pentru a le aduce gustări.

La una dintre verificări, bărbatul a găsit-o pe Briella cu capul prins în bucătăria de jucărie. El a reușit să o elibereze și a început manevrele de prim ajutor. Resuscitarea a continuat până la sosirea echipajelor de urgență. Celălalt copil le-a spus anchetatorilor că mai multe jucării căzuseră în interiorul setului de joacă. Polițiștii cred că Briella ar fi rămas prinsă în timp ce încerca să recupereze jucăriile. Circumstanțele exacte în care s-a produs incidentul sunt încă verificate. Până în prezent, autoritățile nu au formulat acuzații penale. Ancheta este în desfășurare.

Familia strânge bani pentru înmormântare

După moartea fetiței, apropiații au început o campanie de strângere de fonduri. Banii vor fi folosiți pentru cheltuielile de înmormântare și comemorare. „Avea o inimă bună, un suflet minunat și un zâmbet care putea lumina orice încăpere. A atins nenumărate vieți prin dragostea, râsetele și bunătatea sa, iar impactul pe care l-a avut nu va fi uitat niciodată”, se arată în mesajul familiei.

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