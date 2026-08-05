Atac armat în Franța. Șase tineri au fost împușcați în Valence: atacatorii au deschis focul dintr-o mașină

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 aug. 2026, 11:07

Șase persoane, cu vârste cuprinse între 15 și 22 de ani, au fost rănite marți seară într-un atac armat produs în orașul Valence, din sud-estul Franței. Atacatorii au tras cu o pușcă de asalt dintr-un autoturism, după care au fugit de la locul faptei.

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