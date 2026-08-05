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Atac armat în Franța. Șase tineri au fost împușcați în Valence: atacatorii au deschis focul dintr-o mașină

Poliție Franța/ Profimedia

Poliție Franța/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 aug. 2026, 11:07

Șase persoane, cu vârste cuprinse între 15 și 22 de ani, au fost rănite marți seară într-un atac armat produs în orașul Valence, din sud-estul Franței. Atacatorii au tras cu o pușcă de asalt dintr-un autoturism, după care au fugit de la locul faptei.

Un atac armat a avut loc marți seară în orașul Valence, din departamentul Drôme, în sud-estul Franței, unde șase persoane au fost rănite după ce ocupanții unui autoturism au deschis focul asupra unui grup de tineri.

Potrivit unor surse din poliție, citate de AFP, una dintre victime se află în stare critică, iar alte două persoane au suferit răni grave.

Atacatorii au tras dintr-o mașină și au fugit

Incidentul s-a produs în jurul orei locale 22:30, în cartierul Polygone din Valence.

Conform primelor informații, un autoturism s-a apropiat de grupul de tineri, iar ocupanții au deschis focul cu o pușcă de asalt înainte de a părăsi rapid zona.

Poliția a declanșat o amplă anchetă pentru identificarea autorilor și stabilirea motivelor atacului.

Ce se știe despre victime

Potrivit unei surse apropiate echipelor de intervenție, victimele sunt cinci bărbați și o femeie, cu vârste cuprinse între 15 și 22 de ani.

Două dintre persoanele rănite au fost transportate la spital în stare gravă, iar viața uneia dintre victime este în pericol, potrivit autorităților.

Mașină incendiată, găsită la câțiva kilometri de locul atacului

La scurt timp după incident, anchetatorii au descoperit un autoturism incendiat la câțiva kilometri de locul atacului.

Poliția verifică dacă acesta este vehiculul folosit de atacatori înainte de a deschide focul asupra grupului de tineri.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile franceze încearcă să stabilească circumstanțele exacte ale atacului și să îi identifice pe cei responsabili.

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