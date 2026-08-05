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Extern· 2 min citire
Atac armat în Franța. Șase tineri au fost împușcați în Valence: atacatorii au deschis focul dintr-o mașină
Poliție Franța/ Profimedia
Șase persoane, cu vârste cuprinse între 15 și 22 de ani, au fost rănite marți seară într-un atac armat produs în orașul Valence, din sud-estul Franței. Atacatorii au tras cu o pușcă de asalt dintr-un autoturism, după care au fugit de la locul faptei.
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