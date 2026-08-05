Atac devastator asupra Kievului. Rusia a lansat rachete balistice și drone: 15 morți și cel puțin 21 de răniți

Publicat 5 aug. 2026, 09:40 Actualizat 5 aug. 2026, 09:59

Rusia a lansat în noaptea de marți spre miercuri un nou atac de amploare asupra Kievului și a regiunilor din jurul capitalei ucrainene, folosind rachete balistice și drone. Cel puțin 15 persoane și-au pierdut viața, iar alte 21 au fost rănite, potrivit autorităților ucrainene.

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