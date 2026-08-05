Atac devastator asupra Kievului. Rusia a lansat rachete balistice și drone: 15 morți și cel puțin 21 de răniți

Rusia a lansat în noaptea de marți spre miercuri un nou atac de amploare asupra Kievului și a regiunilor din jurul capitalei ucrainene, folosind rachete balistice și drone. Cel puțin 15 persoane și-au pierdut viața, iar alte 21 au fost rănite, potrivit autorităților ucrainene.
UPDATE Atacuri aeriene ruseşti din noaptea de marţi spre miercuri au ucis cel puţin 15 persoane la Kiev şi în împrejurimi şi au incendiat depozite, au anunţat autorităţile locale miercuri dimineaţă, după ce un jurnalist AFP a auzit aproximativ zece explozii puternice în jurul miezului nopţii (21:00 GMT).
Circa cinci ore mai târziu, un fum gros se ridica încă deasupra capitalei ucrainene şi se simţea un miros de ars în aer, potrivit unui jurnalist AFP.
ȘTIREA INIȚIALĂ
Un nou val de atacuri rusești a lovit Kievul și regiunea înconjurătoare în cursul nopții, provocând victime și pagube importante. Potrivit autorităților ucrainene, două persoane au murit, iar cel puțin 21 au fost rănite în urma bombardamentelor, relatează BBC.
Șeful administrației militare din Kiev, Timur Tkacenko, a declarat că forțele ruse au atacat din nou în forță regiunea capitalei.
„Inamicul atacă din nou în forță regiunea Kievului”, a transmis oficialul, precizând că în timpul raidului, început după miezul nopții, sirenele de alertă aeriană au răsunat timp de peste o oră, în timp ce valuri succesive de rachete balistice au vizat orașul și împrejurimile.
O femeie și-a pierdut viața în Kiev, iar o altă persoană a fost ucisă în orașul Bucha, situat la vest de capitală. Alte cel puțin 21 de persoane au fost rănite în districtele din jurul Kievului.
Vitali Kliciko: "Inamicul lovește în mod deliberat"
Administrația militară a capitalei a acuzat Rusia că lovește în mod deliberat infrastructura civilă și populația.
„Inamicul lovește din nou în mod deliberat civilii și infrastructura civilă”, au transmis autoritățile.
Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a avertizat că există temeri privind persoane prinse sub dărâmături în urma loviturilor care au afectat centrul orașului.
Șeful administrației militare locale spune că efectele atacului au fost raportate în districtele Bucha, Brovary și Fastiv. „Îi îndemn pe toți să nu ignore sirenele de raid aerian. Aveți grijă de voi, de cei dragi și de familiile voastre”, a transmis oficialul.
Până în acest moment, autoritățile ruse nu au comentat atacul.
Rusia și Ucraina își intensifică ofensiva
Bombardamentul are loc pe fondul intensificării schimburilor de lovituri dintre cele două state. În ultimele săptămâni, Rusia și-a amplificat atacurile asupra Kievului, în timp ce Ucraina a vizat tot mai des infrastructura din Rusia, inclusiv instalații energetice și depozite ale companiei de comerț electronic Wildberries.
Marți dimineață, autoritățile ruse au anunțat că cinci persoane au murit și alte zece au fost rănite în regiunea Moscovei, în urma unui atac ucrainean asupra unor depozite Wildberries. Cu o zi înainte, oficialii ruși au raportat șapte morți și 58 de răniți după un atac cu drone asupra unei plaje din regiunea Krasnodar.
În paralel, Ucraina a condamnat apariția unui videoclip în care un bărbat este urmărit de o dronă în Herson, calificând incidentul drept o „vânătoare” deliberată a civililor. Atât Moscova, cât și Kievul neagă că ar viza în mod intenționat populația civilă.
Pe fondul intensificării atacurilor cu rachete balistice, Ucraina continuă să solicite aliaților occidentali sisteme suplimentare Patriot și rachete interceptoare pentru consolidarea apărării antiaeriene.