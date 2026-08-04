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Uluitor! Un pacient a fost uitat aproape șase ore într-un aparat RMN, într-un spital din China

RMN

RMN

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 13:42

Un incident șocant petrecut într-un spital din China a declanșat o anchetă internă, după ce un pacient ar fi fost uitat timp de aproximativ șase ore într-un aparat de rezonanță magnetică (RMN). Bărbatul a fost descoperit abia a doua zi dimineață de o femeie de serviciu.

Incidentul a avut loc la Spitalul Tongji din orașul Wuhan, în timpul schimbului de tură al personalului medical. Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, investigația RMN s-a încheiat, însă angajații ar fi părăsit unitatea fără să verifice dacă pacientul fusese scos din aparat. Astfel, bărbatul ar fi rămas blocat în sala de investigații peste noapte, timp de aproape șase ore.

Conform informațiilor disponibile, pacientul a încercat în repetate rânduri să ceară ajutor, însă nimeni nu i-ar fi auzit strigătele. Acesta a fost descoperit abia în dimineața următoare, când o femeie de serviciu a intrat în încăperea în care se afla aparatul de rezonanță magnetică.

Spitalul a deschis o anchetă și a suspendat angajații implicați

Conducerea Spitalului Tongji a anunțat deschiderea unei anchete interne pentru a stabili cum a fost posibil un astfel de incident și a suspendat temporar personalul implicat.

Reprezentanții unității medicale au precizat că poartă discuții cu familia pacientului privind acordarea unor despăgubiri. Potrivit reprezentanților unității medicale. investigațiile medicale efectuate ulterior nu au indicat probleme de sănătate cauzate de timpul petrecut în aparatul RMN.

În urma incidentului, conducerea spitalului a anunțat că va revizui procedurile de lucru și măsurile de siguranță aplicate în cadrul investigațiilor imagistice, pentru a preveni repetarea unor situații similare.

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