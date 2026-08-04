Uluitor! Un pacient a fost uitat aproape șase ore într-un aparat RMN, într-un spital din China

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 13:42

Un incident șocant petrecut într-un spital din China a declanșat o anchetă internă, după ce un pacient ar fi fost uitat timp de aproximativ șase ore într-un aparat de rezonanță magnetică (RMN). Bărbatul a fost descoperit abia a doua zi dimineață de o femeie de serviciu.

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