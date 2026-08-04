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Extern· 1 min citire
Petrolier lovit în Strâmtoarea Ormuz. SUA și Iran se contrazic public privind reluarea tratativelor de pace
Vas in stramtoarea Ormuz
Publicat4 aug. 2026, 12:08
Actualizat4 aug. 2026, 12:10
Un cargo aflat în tranzit prin Strâmtoarea Ormuz ar fi fost lovit noaptea trecut, de un proiectil neidentificat, în timp ce Statele Unite și Iranul transmit declarații contradictorii despre reluarea negocierilor. Incidentul a fost confirmat de o agenție de navigație britanică.
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