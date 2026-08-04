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Petrolier lovit în Strâmtoarea Ormuz. SUA și Iran se contrazic public privind reluarea tratativelor de pace

Vas in stramtoarea Ormuz

Vas in stramtoarea Ormuz

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat4 aug. 2026, 12:08
Actualizat4 aug. 2026, 12:10

Un cargo aflat în tranzit prin Strâmtoarea Ormuz ar fi fost lovit noaptea trecut, de un proiectil neidentificat, în timp ce Statele Unite și Iranul transmit declarații contradictorii despre reluarea negocierilor. Incidentul a fost confirmat de o agenție de navigație britanică.

Incidentul vine pe fondul unor mesaje complet opuse privind dialogul diplomatic, potrivti TRT World.

Pe de-o parte, președintele Donald Trump afirmă că negocierile cu Teheranul au fost reluate și că discuțiile sunt „în desfășurare”, chiar dacă Iranul refuză să recunoască acest lucru. „Iran vrea să admită sau nu, dar vorbim”, a spus Trump, acuzând conducerea iraniană de „duplictitate incredibilă”.

Teheranul neagă însă orice discuție cu Washingtonul și susține că dialogul se poartă exclusiv cu Oman, pentru stabilirea unui coridor sigur de navigație în Hormuz.

În acest climat tensionat, lovirea cargo‑ului amplifică temerile privind extinderea conflictului și menține blocată una dintre arterele energetice esențiale ale lumii.

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