Petrolier lovit în Strâmtoarea Ormuz. SUA și Iran se contrazic public privind reluarea tratativelor de pace

Publicat 4 aug. 2026, 12:08 Actualizat 4 aug. 2026, 12:10

Un cargo aflat în tranzit prin Strâmtoarea Ormuz ar fi fost lovit noaptea trecut, de un proiectil neidentificat, în timp ce Statele Unite și Iranul transmit declarații contradictorii despre reluarea negocierilor. Incidentul a fost confirmat de o agenție de navigație britanică.

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