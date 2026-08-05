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Extern· 2 min citire
Alertă în Los Angeles, înaintea sosirii lui Donald Trump. Un bărbat cu un comportament suspect, care era și înarmat, reținut de poliție
Donald Trump
Publicat5 aug. 2026, 10:23
Actualizat5 aug. 2026, 10:33
Un bărbat de 38 de ani a fost arestat la terenul de golf al președintelui Donald Trump din California. Jeanine John Taele a fost observat în timp ce făcea fotografii și înregistrări video. Agenții au considerat că acesta urmărea pregătirile de securitate, cu doar câteva zile înaintea vizitei lui Trump. Anchetatorii nu au anunțat însă că bărbatul pregătea un atac asupra președintelui sau a evenimentului.
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