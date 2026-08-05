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Alertă în Los Angeles, înaintea sosirii lui Donald Trump. Un bărbat cu un comportament suspect, care era și înarmat, reținut de poliție

Donald Trump

Donald Trump

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat5 aug. 2026, 10:23
Actualizat5 aug. 2026, 10:33

Un bărbat de 38 de ani a fost arestat la terenul de golf al președintelui Donald Trump din California. Jeanine John Taele a fost observat în timp ce făcea fotografii și înregistrări video. Agenții au considerat că acesta urmărea pregătirile de securitate, cu doar câteva zile înaintea vizitei lui Trump. Anchetatorii nu au anunțat însă că bărbatul pregătea un atac asupra președintelui sau a evenimentului.

Polițiștii au găsit asupra bărbatului un încărcător cu 16 cartușe. În mașina lui se aflau un pistol încărcat și un alt încărcător cu muniție. La locuința din Downey au fost găsite o armă de tip AR modificată ilegal, un pistol de calibrul .45 și o vestă antiglonț. Anchetatorii au ridicat și mai multe încărcătoare, muniție, două dispozitive pentru semnale radio și caiete care conțineau declarații considerate îngrijorătoare.

Patrick Grandy, din cadrul FBI Los Angeles, a spus că situația a ridicat semne serioase de întrebare. „Comportamentul tulburător al domnului Taele pe terenul public de golf al președintelui, cu doar câteva zile înainte de sosirea așteptată a acestuia, a stârnit semnale de alarmă serioase pentru forțele de ordine”, a declarat el. „Nu există loc de eroare, mai ales având în vedere tentativele anterioare de asasinat asupra președintelui Trump”, a adăugat reprezentantul FBI. Ancheta este desfășurată împreună cu serviciile responsabile de protecția președintelui.

Trump a ajuns în Los Angeles

Donald Trump a ajuns marți seara în Los Angeles. Elicopterul prezidențial Marine One a aterizat în apropierea Trump National Golf Club din Rancho Palos Verdes. Vizita președintelui fusese anunțată înainte ca bărbatul să fie observat pe terenul de golf. Incidentul s-a produs în timp ce autoritățile pregăteau măsurile de securitate pentru eveniment, conform presei straine.

La începutul anului, Cole Thomas Allen ar fi deschis focul la un punct de control al cinei corespondenților de la Casa Albă. Acesta ar fi avut asupra sa o pușcă, un pistol și mai multe cuțite. Într-un manifest trimis familiei, bărbatul ar fi scris că voia să ucidă oficiali ai administrației Trump. Directorul FBI, Kash Patel, nu s-ar fi aflat pe lista sa. Familia a anunțat poliția după ce a primit documentul. Trump a publicat ulterior imagini cu suspectul imobilizat la podea.

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