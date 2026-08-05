Panicǎ după un cutremur de 6,3 din Filipine: „Oamenii alergau și țipau”. Seismul a lovit în timpul unei adunări

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 aug. 2026, 09:10

Un cutremur cu magnitudinea 6,3 s-a produs miercuri, 5 august, în sudul Filipinelor. Seismul a avut loc la ora 12:14, la aproximativ 32 de kilometri sud-vest de insula Sarangani. Cutremurul s-a produs la o adâncime de 62 de kilometri și nu a declanșat o alertă de tsunami. Imediat după seism nu au fost raportate victime sau pagube.

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