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Panicǎ după un cutremur de 6,3 din Filipine: „Oamenii alergau și țipau”. Seismul a lovit în timpul unei adunări

Cutremur Filipine

Cutremur Filipine

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 aug. 2026, 09:10

Un cutremur cu magnitudinea 6,3 s-a produs miercuri, 5 august, în sudul Filipinelor. Seismul a avut loc la ora 12:14, la aproximativ 32 de kilometri sud-vest de insula Sarangani. Cutremurul s-a produs la o adâncime de 62 de kilometri și nu a declanșat o alertă de tsunami. Imediat după seism nu au fost raportate victime sau pagube.

Oamenii au fugit speriați

Seismul s-a produs în timp ce numeroși oameni se adunaseră pentru a primi un ajutor financiar de la stat. Salvatorul Harly Sauro a spus că mișcarea pământului a fost puternică și a provocat panică. „Zguduitura a fost destul de puternică. Am văzut oameni panicați. Alergau și țipau”, a povestit acesta. El a precizat că oamenii se aflau la tribunal, unde administrația locală acorda subvenția.

Toate persoanele aflate în zonă sunt în siguranță. „Pe baza evaluării și experienței noastre, nu credem că vor exista victime sau pagube”, a declarat Harly Sauro. Verificările au început imediat după producerea cutremurului. Primele informații nu arată că seismul a provocat distrugeri, conform presei straine.

Un alt cutremur a ucis 76 de oameni

Seismul s-a produs la mai puțin de două luni după un alt cutremur puternic, înregistrat pe 8 iunie. Atunci, mai multe clădiri s-au prăbușit și au avut loc alunecări de teren. Cel puțin 76 de persoane au murit pe insula Mindanao. Cutremurul a fost provocat de deplasarea șanțului Cotabato. Fundul mării s-a ridicat cu până la doi metri, iar coralii și viața marină au fost afectate.

Filipine, zonă cu activitate seismică intensă

Cutremurele au loc aproape zilnic în Filipine. Țara se află pe așa-numitul „Cerc de Foc” al Pacificului. Această zonă are o activitate seismică intensă. Arcul se întinde din Japonia, trece prin Asia de Sud-Est și continuă de-a lungul bazinului Oceanului Pacific.

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