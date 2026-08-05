Advertising
Advertising
Extern· 2 min citire
Panicǎ după un cutremur de 6,3 din Filipine: „Oamenii alergau și țipau”. Seismul a lovit în timpul unei adunări
Cutremur Filipine
Un cutremur cu magnitudinea 6,3 s-a produs miercuri, 5 august, în sudul Filipinelor. Seismul a avut loc la ora 12:14, la aproximativ 32 de kilometri sud-vest de insula Sarangani. Cutremurul s-a produs la o adâncime de 62 de kilometri și nu a declanșat o alertă de tsunami. Imediat după seism nu au fost raportate victime sau pagube.
Citește și
- 09:40Atac devastator asupra Kievului. Rusia a lansat rachete balistice și drone: 15 morți și cel puțin 21 de răniți
- 09:31Alertă cu dronă pe aeroportul Leipzig/Halle din Germania: zboruri suspendate și aeronave redirecționate după descoperirea unui obiect suspect
- 09:21„Fabrica morții”, destructurată în Bulgaria. Laboratorul clandestin de fentanil producea până la 10 kilograme de drog pe zi
- 09:02Trump, după o zi întreagă de negocieri cu Iranul: „Strâmtoarea Ormuz va fi deschisă foarte curând”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News