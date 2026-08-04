Un fost aliat al Rusiei vrea să reducă importurile de petrol rusesc, în plină apropiere de SUA și Occident

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 14:10

Siria este pregătită să reducă drastic importurile de petrol din Rusia, într-un nou semnal al distanțării de Moscova și al apropierii de Statele Unite și Occident. Decizia ar fi fost discutată în cadrul negocierilor dintre Damasc și Washington privind eliminarea ultimei sancțiuni americane majore impuse Siriei.

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