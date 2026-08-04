Un fost aliat al Rusiei vrea să reducă importurile de petrol rusesc, în plină apropiere de SUA și Occident

Siria este pregătită să reducă drastic importurile de petrol din Rusia, într-un nou semnal al distanțării de Moscova și al apropierii de Statele Unite și Occident. Decizia ar fi fost discutată în cadrul negocierilor dintre Damasc și Washington privind eliminarea ultimei sancțiuni americane majore impuse Siriei.
Siria vrea să reducă importurile de petrol rusesc
Noua conducere de la Damasc ar fi acceptat să diminueze semnificativ cantitățile de petrol importate din Rusia, țară de care Siria a depins masiv în ultimii ani, potrivit Clash Report.
Măsura apare în contextul discuțiilor cu Statele Unite pentru eliminarea Siriei de pe lista statelor acuzate de sponsorizarea terorismului, una dintre ultimele bariere majore în calea normalizării relațiilor dintre Damasc și Washington.
Oficialii americani susțin că reducerea importurilor de petrol rusesc nu este o condiție formală pentru ridicarea sancțiunilor. Totuși, surse siriene citate de Clash Report afirmă că o asemenea decizie ar putea accelera procesul de apropiere dintre cele două părți.
Ruptură față de politica lui Bashar al-Assad
O eventuală reducere a importurilor din Rusia ar marca o schimbare importantă pentru Siria. Regimul condus de Bashar al-Assad s-a bazat pe sprijinul politic, militar și economic al Moscovei, inclusiv pe livrările de energie.
Bashar al-Assad a fost înlăturat de la putere în decembrie 2024 și s-a refugiat ulterior la Moscova. Fostul lider sirian a fost unul dintre principalii aliați ai Rusiei în Orientul Mijlociu, iar intervenția militară rusă a contribuit decisiv la menținerea sa la putere în timpul războiului civil.
După schimbarea de regim, Rusia și-a pierdut controlul asupra bazelor navale și aeriene din Siria, într-o lovitură majoră pentru influența sa strategică în regiune.
Damasc caută sprijin occidental
Președintele interimar Ahmed al-Sharaa a adoptat o strategie diferită de cea a fostului regim și a încercat să refacă legăturile cu SUA și statele europene.
Administrația de la Damasc urmărește ridicarea sancțiunilor, relansarea relațiilor internaționale și atragerea de investiții pentru reconstrucția economiei, grav afectată de aproape 14 ani de război civil și de deceniile de izolare din timpul familiei Assad.
Renunțarea treptată la petrolul rusesc ar putea deveni astfel nu doar o decizie economică, ci și un mesaj politic transmis Washingtonului și capitalelor occidentale: Siria vrea să se desprindă de dependența de Moscova și să își schimbe orientarea externă.