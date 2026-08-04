Realitatea.NET
Extern· 2 min citire

Rasism în spitalele britanice: tot mai mulți pacienți refuză radiografii de culoare sau de origine asiatică, arată un sondaj din NHS

Spital

Spital

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 12:39

Tot mai mulți pacienți din Marea Britanie refuză să fie consultați de specialiști în imagistică medicală de culoare sau de origine asiatică. Angajații sistemului public de sănătate spun că abuzurile rasiste au crescut vizibil în ultimele 18 luni. Un sondaj realizat în rândul a 381 de specialiști arată că incidentele au devenit tot mai dese. În unele cazuri, pacienții au pus la îndoială pregătirea angajaților doar din cauza originii lor.

Mai mulți angajați au povestit că au fost numiți „maimuțe” sau „străini murdari”. Unii pacienți au susținut că oamenii veniți din alte țări le iau locurile de muncă. Au fost raportate și glume la adresa vălului purtat de unele angajate. Alți pacienți au refuzat examinarea și au spus că „oamenii de culoare îi sperie”.

Profesorul Habib Naqvi, care conduce un organism pentru analizarea inegalităților rasiale din sistemul britanic de sănătate, consideră situația gravă. El spune că incidentele sunt „o dovadă îngrijorătoare a rasismului, prejudecăților și urii care persistă în societate”. „Aceste situații provoacă teamă, traumă și anxietate în rândul personalului medical”, a avertizat acesta. El a amintit că angajații continuă să îngrijească pacienții în unele dintre cele mai grele momente din viața lor.

Unii pacienți pretind că nu îi înțeleg pe angajații străini, chiar dacă aceștia vorbesc fluent limba engleză. Alții le pun la îndoială pregătirea profesională din cauza originii etnice. Angajații cred că discursurile împotriva imigrației au făcut ca astfel de comportamente să pară acceptabile pentru unele persoane. Imigranții sunt învinovățiți tot mai des pentru creșterea costului vieții și pentru problemele economice.

Problema este întâlnită și în alte zone ale sistemului sanitar britanic. Incidentele rasiste raportate de asistenții medicali au crescut cu 55% în ultimii trei ani. Unul din cinci angajați de culoare sau dintr-o minoritate etnică spune că a fost insultat, hărțuit ori discriminat de pacienți sau de rudele acestora. În cazul angajaților albi, proporția este de unul din 20. Conducerea sistemului public de sănătate spune că rasismul nu este tolerat. Spitalele pot refuza pacienții cu un comportament rasist atunci când nu este vorba despre o urgență medicală.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

rasism marea britaniespitale Marea Britanie

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe