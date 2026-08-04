Rasism în spitalele britanice: tot mai mulți pacienți refuză radiografii de culoare sau de origine asiatică, arată un sondaj din NHS

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 12:39

Tot mai mulți pacienți din Marea Britanie refuză să fie consultați de specialiști în imagistică medicală de culoare sau de origine asiatică. Angajații sistemului public de sănătate spun că abuzurile rasiste au crescut vizibil în ultimele 18 luni. Un sondaj realizat în rândul a 381 de specialiști arată că incidentele au devenit tot mai dese. În unele cazuri, pacienții au pus la îndoială pregătirea angajaților doar din cauza originii lor.

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