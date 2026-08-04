Putin cheamă cu forța ruși pe front după alegerile din septembrie. Bărbații care se opun înrolării ar fi ridicați de pe stradă

Rusia ar putea declanșa un nou val de mobilizare după alegerile pentru Duma de Stat din septembrie, pentru a trimite pe frontul din Ucraina mii de militari suplimentari.
Autoritățile de la Moscova ar analiza un nou val de mobilizare, în contextul în care numărul rușilor care semnează contracte cu armata este în scădere, ceea ce afectează planurile președintelui Vladimir Putin de a ocupa în totalitate regiunea Donbas.
Rusia ia în calcul o nouă mobilizare după alegerile din septembrie
Surse din administrația americană au declarat publicației că o astfel de decizie ar putea fi luată după alegerile pentru Duma de Stat, programate în septembrie. În cadrul unui nou val de mobilizare ar putea fi recrutați inclusiv bărbați cu pregătire militară minimă sau persoane care nu vor să participe la război.
La prima mobilizare parțială, anunțată de Kremlin în septembrie 2022, au fost vizați în principal rezerviști și bărbați cu experiență militară, potrivit The Wall Steet Journal.
Ruslan Puhov, directorul Centrului pentru Analiza Strategiilor și Tehnologiilor din Moscova, consideră că Vladimir Putin ar putea ajunge să nu mai aibă alternative dacă va menține obiectivul ocupării complete a regiunilor Donețk și Lugansk.
Scade numărul rușilor care semnează contracte cu armata
„S-ar putea să nu mai aibă altă opțiune decât să anunțe mobilizarea”, a declarat Puhov.
Potrivit sursei citate, trupele ruse au avansat în iulie cu doar 37,85 kilometri pătrați. Publicația notează însă că efectele politice ale unei noi mobilizări ar putea depăși beneficiile militare pe care Moscova le-ar obține pe front.
Unii ruși spun deja că ar fi pregătiți să se opună unei noi chemări sub arme. Dmitri Roghin, un ofițer în rezervă în vârstă de 53 de ani, a declarat pentru WSJ că ar recurge la violență dacă ar fi mobilizat.
„Imediat ce îmi vor pune o armă în mâini, îi voi împușca pe cei care m-au mobilizat”, a spus el.
Rușii amenință cu proteste și rezistență față de o nouă mobilizare
Zvonurile despre o nouă mobilizare sunt însoțite de relatări privind razii îndreptate împotriva bărbaților de vârstă militară în mai multe regiuni ale Rusiei. În regiunea Penza, presa rusă a relatat că a fost reluată trimiterea forțată a localnicilor în armată.
Bărbații ar fi ridicați de forțele de ordine și de persoane îmbrăcate în civil, cu sprijinul autorităților locale. Situații similare ar fi fost semnalate anterior în republica Udmurtia și în regiunile Ulianovsk și Rostov.
În paralel, a crescut semnificativ numărul anunțurilor de angajare pentru specialiști în evidența militară și pregătirea mobilizării, publicate de companii și instituții de stat din Rusia. Pe platforma HeadHunter sunt disponibile aproximativ 2.500 de astfel de posturi, dintre care aproape 1.300 au fost publicate numai în ultima săptămână.
Săptămâna trecută, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a afirmat că aproximativ 200.000 de persoane au fost atrase în armată pe bază de contract în prima jumătate a anului 2026. În aceeași perioadă din 2025, peste 210.000 de persoane fuseseră recrutate pentru război, conform datelor prezentate tot de Medvedev.