Putin cheamă cu forța ruși pe front după alegerile din septembrie. Bărbații care se opun înrolării ar fi ridicați de pe stradă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 09:55

Rusia ar putea declanșa un nou val de mobilizare după alegerile pentru Duma de Stat din septembrie, pentru a trimite pe frontul din Ucraina mii de militari suplimentari.

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