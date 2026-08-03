Polonia atacă în instanță decizia privind amenda de 1,3 miliarde euro în procesul cu Pfizer

Scris de Iulian Budusan Publicat: 3 aug. 2026, 23:34

Polonia contestă decizia de 1,3 miliarde de euro în litigiul cu Pfizer. Autoritățile de la Varșovia au făcut apel împotriva hotărârii judecătorești de la Bruxelles, refuzând preluarea celor 64 de milioane de doze de vaccin COVID-19 rămase neutilizate.

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