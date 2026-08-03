Polonia atacă în instanță decizia privind amenda de 1,3 miliarde euro în procesul cu Pfizer

Polonia contestă decizia de 1,3 miliarde de euro în litigiul cu Pfizer. Autoritățile de la Varșovia au făcut apel împotriva hotărârii judecătorești de la Bruxelles, refuzând preluarea celor 64 de milioane de doze de vaccin COVID-19 rămase neutilizate.
Efectele financiare ale achizițiilor de vaccinuri din timpul pandemiei continuă să genereze tensiuni majore între guvernele naționale și marile companii farmaceutice. Pe lângă formularea apelului, Varșovia a solicitat oficial instanțelor din Bruxelles suspendarea provizorie a executării hotărârii pe toată durata noului proces.
Reprezentanții Ministerului Sănătății din Polonia au punctat că decizia inițială omită aspecte juridice și de fapt esențiale. Deși autoritățile au refuzat să detalieze strategia de apărare pentru a proteja interesele financiare ale statului, au subliniat că vor folosi toate pârghiile legale disponibile pentru a anula sancțiunea.
Războiul din Ucraina și scăderea cererii: Argumentele Varșoviei
Litigiul își are rădăcinile în contractul colectiv semnat în 2021 de Comisia Europeană cu gigantul Pfizer, în numele statelor membre. În 2022, Polonia a sistat recepția dozelor de vaccin, motivând decizia prin două argumente majore:
Prăbușirea cererii: Lipsa de interes a populației pentru vaccinare a generat stocuri excedentare.
Contextul geopolitic: Izbucnirea războiului din Ucraina a redirecționat fondurile de urgență ale statului polonez către gestionarea crizei umanitare și de securitate.
Decizia de a opri livrările a determinat compania Pfizer să acționeze în instanță Polonia și România. Decizia din primăvara anului 2026 a dat câștig de cauză producătorului american, impunând Varșoviei plata celor 1,3 miliarde de euro pentru dozele nepreluate, la care se adaugă dobânzi și cheltuieli judiciare.
Poziția Pfizer: Respectarea contractelor și executarea silită
De cealaltă parte, gigantul farmaceutic își apără victoria juridică obținută la Bruxelles, susținând că hotărârea confirmă valabilitatea angajamentelor asumate la nivel european.
„Decizia instanței reflectă importanța obligațiilor contractuale care au stat la baza răspunsului european la pandemie”, au transmis reprezentanții Pfizer.
Compania susține că a dat dovadă de flexibilitate pe parcursul anilor de negocieri, dar că în prezent folosește toate căile legale stabilite pentru a asigura executarea deciziei și recuperarea sumelor restante.