Danemarca introduce serviciul militar obligatoriu prelungit.Recruții, printre care și prințesa Isabella, vor face 11 luni de armată

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 aug. 2026, 23:28

Danemarca introduce serviciul militar obligatoriu prelungit, în cadrul unui program extins de recrutare menit să consolideze capacitățile de apărare ale țării. Aproximativ 1.600 de recruți au început luni noul stagiu militar, care va dura 11 luni, pe fondul preocupărilor crescânde privind securitatea în Arctica și al războiului din Ucraina, relatează Reuters.

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