Danemarca introduce serviciul militar obligatoriu prelungit.Recruții, printre care și prințesa Isabella, vor face 11 luni de armată

Danemarca introduce serviciul militar obligatoriu prelungit, în cadrul unui program extins de recrutare menit să consolideze capacitățile de apărare ale țării. Aproximativ 1.600 de recruți au început luni noul stagiu militar, care va dura 11 luni, pe fondul preocupărilor crescânde privind securitatea în Arctica și al războiului din Ucraina, relatează Reuters.
Danemarca își consolidează apărarea pe fondul tensiunilor din Arctica
Danemarca a anunţat în 2024 că va extinde serviciul militar obligatoriu pentru a include femeile pentru prima dată şi va mări durata standard a serviciului de la patru la 11 luni, în timp ce numărul recruţilor urmează să crească de la 5.000 la 7.500 pe an până în 2033.
Noua promoţie soseşte în contextul în care Danemarca se pregăteşte să trimită, pentru prima dată, recruţi în Groenlanda la sfârşitul acestei luni, o companie de peste 100 de soldaţi urmând să servească timp de o lună, preluând sarcinile operaţionale de la trupele profesioniste.
Desfăşurarea are o importanţă politică sporită, întrucât preşedintele SUA, Donald Trump, a încercat în repetate rânduri să anexeze teritoriul danez semiautonom, invocând motive de securitate naţională, o cerere respinsă ferm de guvernele Groenlandei şi Danemarcei.
Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a declarat, la summitul NATO de luna trecută de la Ankara, că ţara sa este pregătită să apere fiecare centimetru de teritoriu al alianţei militare, „inclusiv pe al nostru”.
Noii recruţi vor urma cinci luni de instrucţie de bază, urmate de şase luni de serviciu operaţional. Forţele Armate daneze introduc, de asemenea, noi filiere de recrutare, inclusiv un pluton de drone în cadrul Comandamentului Operaţiunilor Speciale.
Programul de recrutare al acestei ţări nordice funcţionează pe baza unui sistem de tragere la sorţi pentru toţi tinerii adulţi sănătoşi care împlinesc 18 ani, dar de mulţi ani este alcătuit aproape în întregime din voluntari, loteria fiind utilizată doar pentru a completa cotele rămase.
Ţările nordice vecine, Suedia, Finlanda şi Norvegia, au, de asemenea, un serviciu militar bazat pe recrutare, la fel ca şi ţările din regiunea baltică: Estonia, Letonia şi Lituania.
Prințesa Izabella, printre recruți
Şi prinţesa Isabella a Danemarcei a sosit la cazarma din oraşul Slagelse pentru a-şi începe perioada de serviciu militar de 11 luni, scrie The Independent.
Tânăra în vârstă de 19 ani, fiica cea mare a regelui Frederik şi a reginei Mary, se numără printre cei 1.600 de noi recruţi care îşi încep serviciul luni
Familia regală daneză a declarat presei locale că prinţesa Isabella va renunţa la salariul şi indemnizaţiile acordate în mod obişnuit recruţilor. Ea îşi va îndeplini serviciul militar fără remuneraţie şi se va baza, în schimb, pe sprijinul financiar al părinţilor pe durata serviciului militar.