Direct la închisoare și cu mașina confiscată: Polonia înăsprește drastic legea pentru șoferii băuți

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 aug. 2026, 12:14

Polonia vrea să înăsprească pedepsele pentru șoferii prinși băuți sau drogați la volan, dacă aceștia aveau deja o interdicție judecătorească de a conduce. Proiectul pregătit de Ministerul Justiției prevede pedepse obligatorii cu executare, în timp ce suspendarea acestora ar mai fi posibilă doar în situații considerate „excepționale”.

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