Direct la închisoare și cu mașina confiscată: Polonia înăsprește drastic legea pentru șoferii băuți

Polonia vrea să înăsprească pedepsele pentru șoferii prinși băuți sau drogați la volan, dacă aceștia aveau deja o interdicție judecătorească de a conduce. Proiectul pregătit de Ministerul Justiției prevede pedepse obligatorii cu executare, în timp ce suspendarea acestora ar mai fi posibilă doar în situații considerate „excepționale”.
Măsura îi vizează în special pe recidiviști și pe cei care ignoră deciziile instanțelor. Polonia are deja reguli care permit confiscarea mașinilor conduse de persoane aflate sub influența alcoolului.
Instanțele nu vor mai putea închide condiționat unele dosare
Potrivit proiectului, judecătorii vor fi obligați să pronunțe pedepse privative de libertate în cazul persoanelor care conduc sub influența alcoolului sau a drogurilor, deși au interdicție de a se urca la volan. Posibilitatea suspendării executării pedepsei va fi păstrată numai pentru împrejurări ieșite din comun. O altă schimbare privește încetarea condiționată a procedurilor judiciare. Instanțele nu vor mai putea folosi această măsură în dosarele șoferilor cu o alcoolemie mai mare de 0,5 la mie sau ale celor surprinși conducând în perioada unei interdicții stabilite de judecători.
Prin eliminarea acestei posibilități, persoanele vizate nu vor mai putea evita o condamnare folosind mecanismul juridic aplicat până acum în unele dosare. Ministerul Justiției susține că reforma este necesară din cauza numărului mare de șoferi care continuă să conducă sub influența alcoolului și încalcă în mod repetat interdicțiile.
În prima jumătate a acestui an, peste 7.100 de persoane au fost prinse la volan, deși aveau interdicții de conducere impuse de instanțe. Datele au amplificat presiunea asupra autorităților pentru adoptarea unor sancțiuni mai dure.
Accidentul care a provocat indignare în Polonia
Reforma vine după mai multe accidente intens discutate în spațiul public. Unul dintre cele mai cunoscute cazuri este cel al recidivistului Łukasz Żak, condamnat luna trecută la 20 de ani de închisoare pentru provocarea unui accident mortal în Varșovia.
Bărbatul circula cu peste 220 de kilometri pe oră, deși avea interdicție de a conduce și se afla sub influența alcoolului. Pedeapsa primită este considerată una record pentru un asemenea caz. Accidentul a provocat indignare la nivel național și i-a determinat pe parlamentari să analizeze separat introducerea infracțiunii de „omucidere rutieră”. Noua încadrare ar urma să fie folosită în cazul celor mai grave accidente soldate cu morți.
Polonia și-a înăsprit treptat legislația rutieră în ultimii ani. Autoritățile au mărit sancțiunile financiare pentru viteză și alte abateri grave și au extins confiscarea vehiculelor în cazul șoferilor depistați sub influența alcoolului.