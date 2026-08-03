Cuba, din nou în beznă: țara a fost lovită de un blackout total. Rețeaua electrică s-a prăbușit complet

Cuba a fost afectată duminică de o nou blackout, după deconectarea totală a sistemului electroenergetic național, potrivit companiei de stat Unión Eléctrica (UNE).
În Havana, locuitorii aflați afară pentru a se refugia de căldura verii au reacționat cu nemulțumire în momentul în care orașul a rămas brusc în întuneric. Autoritățile au transmis că au fost activate protocoalele pentru repornirea treptată a rețelei.
Rețeaua electrică națională s-a deconectat complet
Este cea mai recentă dintr-o serie de prăbușiri complete ale sistemului energetic cubanez. Cu doar 24 de ore înainte, vestul țării a rămas de asemenea fără energie electrică.
Criza combustibilului și centralele vechi paralizează Cuba
Cuba se confruntă de luni întregi cu întreruperi rotative de curent, provocate de infrastructura energetică învechită și de lipsa combustibilului pentru centrale. Penele afectează grav viața de zi cu zi: alimentarea cu apă este redusă, ventilatoarele și aparatele de aer condiționat se opresc, iar activitatea economică este perturbată, conform france24.
În zonele cel mai puternic afectate, oamenii și-au exprimat nemulțumirea prin lovirea vaselor și incendierea unor grămezi de gunoi, pe fondul frustrării tot mai mari față de criza care nu pare să aibă o soluție rapidă.
Autoritățile anunță reluarea treptată a alimentării
Situația energetică este agravată de restricțiile americane asupra livrărilor de petrol către Cuba. Washingtonul a autorizat sosirea unui singur petrolier rusesc, cu circa 100.000 de tone de țiței, în luna martie, însă aceste rezerve ar fi fost deja epuizate.
Administrația Trump a înăsprit, de asemenea, sancțiunile împotriva companiilor de stat cubaneze, măsură care a determinat mai multe firme străine să își suspende operațiunile în țară. În paralel, Havana a adoptat o serie de reforme de piață liberă, în încercarea de a relansa economia aflată sub presiune.