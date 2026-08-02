Momentul în care două elicoptere se ciocnesc în timpul luptei cu flăcările din Grecia. Ce spune DSU despre echipa trimisă din România

Două elicoptere s-au ciocnit duminică în timp ce interveneau la un incendiu violent în Grecia, a anunțat serviciul de pompieri, transmit Reuters, dpa și AFP.
Are loc 'o operațiune de salvare' pentru localizarea echipajelor, au precizat autoritățile.
Accidentul a avut loc deasupra satului de coastă Psathas, situat în golful Corint, într-o zonă cuprinsă de flăcări de vineri seară, unde pompierii intervin în condiții extrem de dificile.
Operațiunile de sâmbătă au fost puternic îngreunate de vântul intens, care a împiedicat zeci de aeronave specializate în stingerea incendiilor să decoleze timp de câteva ore. Rafalele au fost uneori atât de puternice încât pompierii nici nu puteau deschide portierele vehiculelor, a explicat un oficial.
Confruntată în plin sezon turistic cu mai multe incendii violente, Grecia trece printr-o situație 'extrem de dificilă' cu condiții meteorologice 'extreme' și vânturi care ating frecvent 100 km pe oră, a notat duminică pe Facebook prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis.
Într-o săptămână, peste 12.000 de hectare de pădure și terenuri agricole au fost distruse de flăcări în această țară grav afectată de criza climatică, ca întreaga regiune mediteraneeană.
Comunicatul DSU
„În urma informațiilor apărute în spațiul public referitoare la incidentul aviatic produs în Grecia, în timpul intervențiilor pentru stingerea incendiilor de vegetație, Departamentul pentru Situații de Urgență face următoarele precizări:
La acest moment, Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne nu are nicio aeronavă dislocată în Grecia și niciun pilot sau alt membru al personalului navigant nu desfășoară misiuni în sprijinul autorităților elene.
Totodată, precizăm că modulul de pompieri români din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, dislocat în Grecia, în cadrul Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene, nu se află în aceeași regiune în care a avut loc incidentul aviatic și desfășoară exclusiv misiuni terestre de stingere a incendiilor de vegetație, fără a executa misiuni aeriene. Personalul român este în siguranță și își continuă activitatea operațională.
Transmitem, pe această cale, un mesaj de solidaritate tuturor celor implicați în operațiunile de intervenție și sperăm ca echipajele afectate de acest tragic eveniment să fie găsite în siguranță”, a transmis Departamentul pentru Situații de Urgență.