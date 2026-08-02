Revoltă în Ungaria. Premierul Peter Magyar, comparat cu Ceaușescu după anunțul referitor la criza energetică

Publicat 2 aug. 2026, 16:42 Sursă Magyar Nemzet

O amplă dispută politică a izbucnit în Ungaria după declarațiile premierului Peter Magyar privind gestionarea crizei energetice provocate de nivelul extrem de scăzut al Dunării. Opoziția l-a criticat dur pe șeful Guvernului de la Budapesta, susținând că unele dintre măsurile invocate amintesc de practicile regimurilor comuniste.

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